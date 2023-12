L'appello di Confesercenti: "A Natale acquistiamo nei negozi di prossimità"

Il Natale è alle porte e quest'anno la spesa prevista per i regali aumenterà rispetto allo scorso anno. Si stima una media di 223 euro, pari al 13% in più rispetto al 2022. Ma l'inflazione continua a pesare sulle famiglie e il 43% degli italiani dichiara di dover comunque contenere le spese natalizie. I dati emergono dal sondaggio Confesercenti- Ipsos, presentato nei giorni scorsi all'assemblea nazionale di Confesercenti. L'indagine rivela anche le intenzioni di acquisto. Al primo posto, con il 51% c'è l'abbigliamento, seguito da prodotti di profumeria con il 45%, libri per il 44%, giochi con il 38%, accessori moda con il 33%, gastronomia con il 29%, prodotti tecnologici o gioielleria per il 24%, arredamento, calzature e videogiochi il 20% mentre il 10% ha intenzione di regalare viaggi e vacanze.

Proprio sulle spese destinate a regali ma anche ad addobbi di Natale interviene la Confesercenti di Latina, per voce del coordinatore provinciale Ivan Simeone, che lancia un appello alle famiglie.

"Siamo ormai entrati nel pieno delle festività natalizie. Addobbi, presepi e alberi di Natale ci avvolgono e si comincia a pensare ai doni di Natale ed è importante sostenere una economia locale - dichiara Simeone - È importante acquistare nelle attività commerciali di prossimità, nelle nostre città, nel negozio vicino casa o comunque sostenere quelle attività che reinvestono nella comunità locale. Il Natale è certamente una festa magica e coinvolgente, ma può anche essere un momento difficile per chi si trova in solitudine. Cerchiamo sempre di coinvolgere chi, vicino a noi, si trova in disagio e facciamo comunità".