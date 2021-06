Ipermercato Panorama, la protesta dei lavoratori contro la chiusura a fine luglio

I sindacati di categoria hanno indetto per questa sera una assemblea straordinaria dei dipendenti nel piazzale del Latina Fiori

Nuova mobilitazione dei dipendenti del supermercato Panorama di Latina per protestare contro la chiusura del punto vendita all’interno del centro commerciale Latina Fiori in programma per il 31 luglio prossimo.

I sindacati di categoria Uiltucs, Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno organizzato per questa sera, 22 giugno, alle ore 21 una assemblea straordinaria di tutti i lavoratori, assemblea che si terrà presso il piazzale Latinafiori.

La battaglia sindacale sta andando avanti ormai da un paio di mesi e all’inizio di giugno la Uiltucs aveva denunciato come la proprietà dell’ipermecato avesse già iniziato a portare via le merci ancora prima di aprire un confronto serio con i rappresentanti dei lavoratori, “il tutto per avere benefici con gli ammortizzatori sociali”. mentre il 30 settembre il gruppo lascerà definitivamente i locali presso il centro commerciale.