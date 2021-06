Ipermercato Panorama verso la chiusura, appello dei sindacati alle istituzioni

Continua a crescere la preoccupazione per le conseguenze della chiusura dell'ipermercato Panorama di Latina che, come da comunicazione dell'azienda Pam, avverrà il 31 luglio prossimo. A rischiare il posto di lavoro sono innanzitutto i 74 dipendenti dell'esercizio commerciale del Latina Fiori ma le conseguenze negative di rifletteranno anche sull'indotto.

Così le organizzazioni sindacali di categoria, dopo l'assemblea di ieri, hanno proclamato lo stato di agitazione. "A seguito della comunicazione Aziendale Pam Panorama, relativa alla cessazione dell'attività presso il centro commerciale Latina Fiori, che avverrà il 31 luglio - scrivono in una nota i segretari generali Marco Capparelli della Filcams CGIL Frosinone Latina, Claudia Baroncini della Fisascat CISL Segreterie territoriali e Gianfranco Cartisano della Uiltucs Segreterie territoriali - preoccupati per le sorti dei 74 dipendenti oltre l'indotto apriamo unitariamente lo stato di agitazione, e mettiamo in campo iniziative di protesta volte a sensibilizzare l'attenzione delle istituzioni e della cittadinanza su una vicenda grave e delicata che rischia di mettere in assoluta difficoltà tante famiglie del territorio".

I segretari generali si dicono disponibili ad un confronto con le istituzioni coinvolte, Prefetto e sindaco di Latina in particolareai quali rivolgono un invito per provare a trovare soluzioni condivise a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori,

La prima inizitiativa concreta è l'installazione di un gazebo nella zona antistante l’Ipermercato Panorama all'incrocio tra viale Nervi e via Amaseno a partire da domani 24 giugno. Una richiesta di autorizzazione in tal senso è gia stata inviata sia al Comunedi Latina che alla Questura con la precisazione che tale gazebo sarà di piccole dimensioni e non creerà disagi alla circolazione.