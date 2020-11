Confcommercio: nel direttivo Fiva nazionale entra Roberto Delle Fontane

Roberto Delle Fontane è il nuovo referente nazionale Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti) Confcommercio. Già presidente Fiva-Confcommercio Lazio Sud, Roberto Delle Fontane entra a far parte del direttivo nazionale, forte della sua esperienza matura negli anni nel settore e dell’ottimo lavoro svolto nel corso di questa emergenza sanitaria. La nomina è avvenuta domenica scorsa, al termine dei lavori del consiglio direttivo nazionale, che ha visto la riconferma del presidente Giacomo Errico. “Non posso che congratularmi con Roberto Delle Fontane per la nomina all’interno del direttivo nazionale Fiva – ha dichiarato il presidente Confcommercio Lazio e Lazio Sud e della Camera di Commercio Frosinone e Latina Giovanni Acampora -. Sono convinto che saprà portare la sua esperienza nel direttivo con ottimi risultati. Auguro a Roberto buon lavoro”.

“Era nell’aria – ha commentato, soddisfatto Roberto Delle Fontane – e sono ovviamente contento di aver ricevuto questo riconoscimento, per me, per Latina, per il Lazio. Questa nomina, conferma che il lavoro svolto fino a oggi ha portato i suoi benefici. Nel Lazio, stiamo lavorando insieme al commissario Fiva Walter Papetti per ricostruire la federazione e la collaborazione con tutti i presidenti è più che proficua, a dimostrazione che la sinergia tra i rappresentanti dei territori porta sempre ottimi risultati”.

Sempre in Confcommercio, si è svolto il consiglio direttivo anche della Fipe Lazio Sud. All’ordine del giorno la nomina del nuovo vice presidente con delega su Latina-distretto Nord, a seguito delle dimissioni di Simona Lepori, chiamata a ricoprire il ruolo di assessore alle Attività produttive del Comune di Latina. presieduto dal presidente Fipe Confcommercio Lazio Sud Italo Di Cocco, il direttivo ha eletto vice presidente Vincenzo Piccolo, ristoratore e persona di grande esperienza. Il Consiglio direttivo ha accolto al suo interno anche Giada Loreto, in rappresentanza dei pubblici esercizi di Frosinone. "Fipe Confcommercio Lazio Sud - dichiara Italo Di Cocco - è vicina alle imprese del territorio di Frosinone e Latina, di concerto con le linee e con il lavoro portato avanti dalla struttura interprovinciale e dal nostro presidente Acampora”. Nel corso dell’incontro i presenti hanno affrontato e condiviso le problematiche che in questi mesi il settore è costretto ad affrontare a causa dell’emergenza sanitaria.