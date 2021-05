Confcommercio, una strategia per il rilancio di piccoli esercizi e imprese

Nei giorni scorsi, il Commissario della Fipe Confcommercio Lazio Sud Valentina Picca Bianchi ha incontrato alcuni operatori dei

pubblici esercizi del centro storico di Latina e Aprilia. Incontri proficui, che gettano le basi per un nuovo percorso condiviso con l’associazione di categoria, con al centro il ruolo dei pubblici esercizi e il futuro delle imprese.

Nei prossimi giorni, il Commissario incontrerà gli operatori delle altre aree sia del capoluogo pontino che della marina. “In un momento strategico come quello che stiamo vivendo – sottolinea Picca Bianchi - la vicinanza della Federazione assume un ruolo fondamentale. Sono a disposizione delle imprese del settore pubblici esercizi, per condividere idee e strategie per una immediata ripresa economica dei territori così duramente colpiti dalla pandemia. Auspico – conclude - una forte adesione delle imprenditrici e degli imprenditori a lavorare congiuntamente per il bene della categoria”.