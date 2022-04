Fondi Ue, Zingaretti: "Latina polo avanzato nella produzione di benessere diffuso"

"In arrivo nel Lazio una mole di investimenti mai vista negli ultimi cinquant’anni, grazie alla nuova programmazione dei fondi europei e alle risorse del Pnrr. Latina e la sua provincia dovranno essere protagoniste nella fase di costruzione che si apre. Ora quindi è il momento di collaborare e correre”. Sono le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervenuto questa mattina a Latina alla presentazione "Per far bene, per tutti", un'iniziativa promossa per illustrare appunto la programmazione dei fondi europei della Regione Lazio per la città di Latina e per la sua provincia.

“L’evento di oggi, che fa parte di una serie di incontri che stiamo facendo in tutte e cinque le province del Lazio – continua Zingaretti - serve innanzitutto fare squadra, coinvolgendo tutto il territorio in una sfida fondamentale per il futuro. Siamo a Latina per dire che c’è davanti a noi un lavoro collettivo sicuramente difficile ma anche entusiasmante. E sono sicuro che ce la faremo: lo abbiamo dimostrato in questi anni, rimettendo a posto situazioni disastrose, a partire dalla qualità dei servizi sanitari, e diventando una delle Regioni italiane più efficienti nell’utilizzo delle risorse europee. Per questo abbiamo voluto raccontare alcuni degli obiettivi raggiunti in questa provincia grazie al buon utilizzo dei fondi europei, dando sostegno a un’eccellenza italiana come la farmaceutica; aiutando la nascita di nuove imprese giovanili; promuovendo esperienze formative. Adesso l’obiettivo è fare ancora meglio, sfruttando le nuove opportunità che arrivano nel Lazio grazie a 15,9mld tra Pnrr, programmazione Ue e risorse nazionali. Vogliamo dare alcune missioni chiare a questo grande investimento sul nostro futuro - conclude - innanzitutto combattere le diseguaglianze; connettere meglio questo territorio con Roma e con il resto del Paese, per rendere più facile la vita delle persone e per migliorare la competitività; produrre sviluppo sostenibile e lavoro di qualità; valorizzare l’incredibile ricchezza di paesaggi, tradizioni e prodotti che custodisce questa provincia. Latina ha tutte le possibilità di diventare uno dei poli italiani più avanzati nella produzione di benessere diffuso e collettivo”.