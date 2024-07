Farla, il sindacato vicino ai lavoratori. L'attività spostata nelle sedi di Viterbo e Roma

Solidarietà ai lavoratori della Farla di Latina, distrutta dal fuoco nell'incendio divampato lunedì scorso. Ma anche preoccupazione per il futuro. La F.a.i.l.c. Conf.a.i.l. di Latina esprime vicinanza ai lavoratori e lavoratrici dello stabilimento che si occupa della logistica dei farmaci e che, grazie al surplus di lavoro, riescono a garantire i rifornimenti dei medicinali a ogni distributore della regione.

"L’intera filiera del settore, in ogni sua forma, si è prodigata e sta continuando a farlo perché sia assicurata la fornitura di tutti i farmaci necessari alla stabilità delle persone in cura, senza interruzioni e senza rinvii come è successo sin dal giorno seguente all’incidente - commenta il segretario del sindacato Giovanni Chiarato - Va dato atto che tutti gli operatori presenti nel deposito e nella struttura direzionale interessata dal devastante incidente si sono comportati, anche nell’immediatezza della crisi, con competenza e seguendo le applicazioni previste della procedure di sicurezza in materia. Oggi questi lavoratori e questa lavoratrici sopportano con partecipazione convinta tutti gli stress che gli spostamenti nelle sedi di Viterbo e Roma comportano, come quelli di chi sta lavorando da remoto, con il pieno riconoscimento di ogni aumento di orario e di tratta da parte dei vertici aziendali. Così come siamo lieti di confermare la grande qualità anche di chi lavora nel settore chimico farmaceutico e nella distribuzione in questo territorio. Senza questa qualità non sarebbero possibili risposte come quella che tutti stiamo verificando e non sarebbero possibili investimenti e sviluppo di questo settore nell’area dell’Agro Pontino e della Regione Lazio. Noi siamo a disposizione per offrire il nostro contributo e ribadiamo la nostra ammirazione, senza stupore perché conosciamo la loro preparazione ed il loro senso civico, all’intero corpo del lavoro della Farla di Latina e dei suoi vertici aziendali".