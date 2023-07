Rilancio e sviluppo della città: il presidente della Camera di commercio incontra la sindaca

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 luglio, il presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina Giovanni Acampora ha incontrato la sindaca Matilde Celentano in Comune, insieme al segretario generale della Camera di Commercio Pietro Viscusi e al capo segreteria della prima cittadina Stefano Gori. Al centro dell'incontro alcuni temi giudicati fondamentali per la nuova governance della città e gettare le basi di una sinergia tra i due enti per il rilancio e lo sviluppo del capoluogo pontino.

“Massima collaborazione tra Camera di Commercio e Comune di Latina per far sì che il capoluogo possa cogliere tutte le opportunità che il nostro Ente mette a disposizione dei Comuni, dal bando ad essi dedicato passando per tutte quelle azioni che coinvolgono il sistema delle imprese, core business della Camera di commercio – Ha commentato il presidente Acampora a margine del colloquio – Ringrazio il sindaco Matilde Celentano per la disponibilità a lavorare insieme per contribuire alla rivitalizzazione del centro della città. Proprio in questa direzione ci stiamo già adoperando con la ristrutturazione del Palazzo di via Diaz presso il quale sarà presto ricollocata la sede camerale. Inoltre, la Camera di Commercio sosterrà convintamente, nell’ambito di competenza provinciale, la candidatura di Latina a Capitale Italiana della Cultura, così come avverrà per la città di Gaeta, mettendo in campo tutte le iniziative necessarie. Nel corso del colloquio, ho avuto modo di apprezzare il fatto che la segreteria del neo sindaco sia quasi totalmente composta da donne, poiché il nostro Ente è da tempo impegnato per favorire l’inserimento delle donne in ruoli apicali. Per questo, ho invitato il primo cittadino, come testimonial di questa buona pratica, alla conferenza sulla certificazione della parità di genere che replicheremo in autunno a Latina, dopo il successo ottenuto dall’appuntamento dello scorso 11 luglio a Frosinone”.

“È stato un piacere aver incontrato, questa mattina, il presidente della Camera di commercio di Latina e Frosinone Giovanni Acampora - ha dichiarato il Sindaco di Latina Matilde Celentano -. A nome dell’amministrazione lo ringrazio per la disponibilità a lavorare in sinergia, mettendo insieme le forze dei due enti. In particolare, ho gradito molto la volontà di fornire un contributo al progetto Latina Capitale della Cultura, a cui crediamo fortemente. Questo incontro - ha concluso il Sindaco - è stato proficuo per consolidare la collaborazione tra il Comune e un Ente come la Camera di Commercio il cui apporto può contribuire al rilancio della città di Latina”.