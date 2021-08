Centro Morbella, cassa integrazione per 56 dipendenti Conad: intesa raggiunta in Regione

Autorizzazione degli ammortizzatori sociali sotto forma di Cassa integrazione guadagni straordinaria per cinque mesi, dal 24 luglio al 23 dicembre 2021, per tutti i 56 lavoratori occupati presso il punto vendita Conad Morbella, il centro commerciale chiuso con un'ordinanza comunale. L’intesa è stata raggiunta questa mattina, 2 agosto, nel corso dell’incontro tra Regione Lazio, organizzazioni sindacali e la Società Comar Srl, che gestisce il punto vendita a marchio Conad presso il centro commerciale Morbella, finalizzato a definire la posizione dei lavoratori e la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale.

Il ricorso alla cassa integrazione si è reso necessario in seguito all'imprevista chiusura del centro commerciale Morbella, con sospensione delle attività lavorative. “Preso atto della situazione di chiara difficoltà che si è venuta a determinare, al fine di salvaguardare l’occupazione ed il reddito dei lavoratori abbiamo concordato l’attivazione della cassa integrazione straordinaria - spiega Il presidente di sindacato Clas, Davide Favero - garantendo il pieno reintegro della forza lavoro una volta cessato lo stato di emergenza in atto, con un completo e graduale ripristino dell’attività lavorativa per tutti i 56 lavoratori. Ci auguriamo che la vicenda che vede coinvolto il centro commerciale, possa risolversi nel più breve tempo possibile; come organizzazione sindacale continueremo a tenere alta l’attenzione con il coinvolgimento anche di tutte le parti Istituzionali”.