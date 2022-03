Chiusura di Panorama, incognita per oltre 40 lavoratori. Uiltucs: "Impegni disattesi dall'azienda"

Le saracinesche del supermercato Panorama di Latina Fiori si sono definitivamente abbassate il 31 luglio scorso (qui i dettagli della chiusura) ma il problema della ricollocazione dei lavoratori è ancora sul tavolo e non ha trovato una soluzione. Sul caso torna la Uiltuc di Latina, che accusa l'azienda di aver disatteso gli accordi presi. Il 27 dicembre 2021 si è dato atto della definitiva cessazione dell'attività commerciale Pam Panorama e ad oggi la clausola di prelazione dei 12 mesi è di fatto decaduta senza che ci siano concrete garanzie di ricollocazione per i lavoratori anche in presenza di indiscrezione circa la possibilità di una prossima apertura all'interno dei locali lasciati da Panorama, anche se in forma più ridotta, di un nuovo supermercato.

"Oggi la prelazione dei 12 mesi sulla licenza è decaduta come dichiarato da Panorama e come stabilito dal Comune di Latina (Suap) - spiega il sindacato Uiltucs di Latina - Per noi tutto è accaduto per volontà aziendale, perché abbiamo spiegato ai lavoratori che il mantenimento dei requisiti dei 12 mesi poteva essere conservato solo lasciando attive utenze e attrezzature aziendali e non smantellando l'Ipermercato in poche ore, scappando da Latina senza risposte ai lavoratori e clienti ventennali. Panorama sapeva, tutti sapevano come funziona il sistema della conservazione della licenza per 12 mesi, Panorama ha solo preso l'impegno scritto che oggi ha volutamente disatteso. Il Gruppo Pam ha dunque accentuato il problema occupazionale e ad oggi rimane la controparte aziendale che deve risolvere il problema di concerto con il sindacato e non con le istituzioni".

Come sottolineato dalla Uilutcs il gruppo Pam deve "promuovere e proseguire il confronto con tutti i possibili interlocutori per la ricollocazione del personale impiegato nell'ex ipermercato di Latina e ancora oggi in cassa integrazione". Ad infatti dei 75 lavoratori e lavoratrici inizialmente coinvolti, ancora 43 sono in cassa integrazione fino al 31 agosto e su di loro pende l'incognita di cosa accadrà dopo la fine dell'ammortizzatore sociale. Nessuna proposta di ricollocazione è arrivata per esempio dall'ipermercato di Formia. "La fuga in avanti della direzione del personale avendo fatto richiesta di incontro al sindaco di Latina Damiano Coletta - dichiara il segretario Gianfranco Cartisano - per noi non è percorribile, i lavoratori vogliono risposte da Panorama e non dal sindaco il quale non ha alcuna responsabilità su tutto ciò che ha disatteso e creato Panorama. Il problema deve risolverlo chi lo ha creato attraverso il tavolo sindacale".

Intanto, un incontro con il sindaco è stato comunque convocato per domani, 15 marzo, alle 17.