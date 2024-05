Emergenza lavoro a Latina e nel Lazio: nei prossimi 10 anni migliaia di posti persi

Nel giorno del 1 maggio in cui si celebra la festa dei lavoratori, una riflessione sul mondo del lavoro che parte dai dati della Cgia di Mestre che riguardano il Lazio e la provincia di Latina. Se in tutta Italia la stima è di 3 milioni di lavoratori in meno, la regione nel prossimo decennio rischia di perderne 247.748, vale a dire il 6,75% in meno rispetto agli attuali. I numeri maggiori arrivano ovviamente dalla Capitale ma in termini percentuali l'allarme riguarda anche le altre province.

Secondo la Cgia le ragioni sono legate alla denatalità e a un progressivo invecchiamento della popolazione, che ha sempre meno giovani e sempre più persone destinate a uscire dal mercato del lavoro e a pesare sulla spesa previdenziale e su quella sanitaria. Una situazione che nemmeno il ricorso agli stranieri potrà risolvere. E il problema riguarda diversi settori, a partire da quello legato all'accoglienza e alla ristorazione.

Per quanto riguarda nel dettaglio i dati delle singole province raccolti dalla Cgia di Mestre, la maglia nera nel Lazio, in termini percentuali, spetta a Frosinone, che registra un saldo negativo di -30.624 unità pari al 10,46%. Segue la provincia di Rieti con -9.066 pari al 9,68%, poi Viterbo con -15.462 pari al - 7,98%, e Latina il cui saldo negativo è pari a 21.933 unità per una percentuale del -5,99%. La provincia di Roma ha le maggiori perdite in termini assoluti (-170-633 lavoratori) ma una percentuale più bassa, pari a -6,26 lavoratori.