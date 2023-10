Olio, produzione dimezzata a causa dei cambiamenti climatici

Le particolari caratteristiche della stagione dal punto di vista climatico hanno determinato in tutto il Lazio e anche in provincia di Latina un dimezzamento della produzione di olive e di conseguenza una fortissima riduzione della produzione di olio di oliva. Quindi quest'anno sarà sempre più costoso acquistare olio extravergine di buona qualità. Sono i numeri a parlare. Si è infatti passati dalle 26mila tonnellate dello scorso anno alle 14mila di quest’anno e ciò porterà ad un innalzamento anomalo dei prezzi, influenzati anche dai maggiori costi del packaging e del carburante.

L'allarme, come riporta RomaToday, arriva dai produttori olivicoli di Confcooperative Lazio. Le condizioni climatiche avverse dell'ultimo anno sono la causa principale di un fenomeno che nelle prossime settimane vedrà alzarsi i prezzi dell'olio di qualità. In media, la raccolta di olive e la produzione di olio che ha un peso specifico importante nell’economia laziale scenderà di circa il 50%. Per quanto riguarda la provincia di Latina, fortunatamente, la riduzione si dovrebbe attestare ad un –20% . Gli aumenti previsti sono nell'ordine del 15% sul prezzo al litro, con picchi di 15 euro per i prodotti di maggiore qualità.

A soffrire di questa riduzione saranno complessivamente 67mila aziende del Lazio, che non riusciranno a soddisfare il fabbisogno della popolazione regionale.