Rallenta la crescita delle imprese pontine: pesano incertezza e politica monetaria

Il clima di incertezza, l’inflazione e la stretta della politica monetaria della Bce pesa sulle dinamiche imprenditoriali del Paese. In linea con quanto già mostrato dalle analisi degli ultimi trimestri, si assiste dunque a un progressivo aumento delle cessazioni, influenzato dalle pressioni dovute all’aumento dei costi di gas, energia, materie prime e semilavorati, cui si aggiungono le tensioni connesse all’incremento dei costi dei debiti finanziari, le cui previsioni sono di ulteriore crescita. Una sovrapposizione di fattori pesa maggiormente sulle realtà più piccole, in ragione delle difficoltà a trovare formule compensative per rimanere sul mercato. Sul piano nazionale, questa seconda metà dell’anno 2023 conta 28mila realtà aggiuntive, con un saldo di nuove iscrizioni che rallenta ancora e si mantiene nettamente inferiore ai valori pre-covid.

Le elaborazioni Osserfare sui dati Movimprese del secondo trimestre 2023 mostrano che il Lazio si conferma ai vertici della graduatoria regionale, con un saldo che supera le 3.800 unità di imprese e un tasso di crescita pari a +0,63%, comunque in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.

Per quanto riguarda i territori di Frosinone e Latina il bilancio è positivo per 562 imprese, a fronte delle 605 aggiuntive del secondo trimestre del 2022, collocandosi al di sopra dei valori del periodo pre-covid, quando il saldo del secondo trimestre era di 537 unità. La differenza però è quasi tutta nel frusinate, che mostra un saldo migliore rispetto ai livelli pre-pandemici e cessazioni di imprese più contenute. Decisamente più contenuto si rivela invece il turn over nella provincia pontina. A Latina in particolare, i dati Movimprese mostrano un saldo nel secondo trimestre considerato pari a 286 unità, un tasso di natalità di 1,32 e un tasso di mortalità di imprese di 0,82. Il tasso di crescita nel 2023 è pari a 0,50 mentre era a 0,59, con un saldo di 340 imprese, nello stesso periodo dell’anno precedente.

In termini settoriali, si conferma il traino delle costruzioni, sebbene il contributo si ridimensioni a tutti i livelli territoriali. A beneficiare delle dinamiche di espansione è anche il segmento turistico, con un riscontro più marcato per la provincia di Latina, pari a +1,44%.