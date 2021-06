Panorama verso la chiusura, Uiltucs: "Svuotano i magazzini ma non parlano con i lavoratori"

Panorama comincia a portare via le merci ancora prima di aprire un confronto serio con i rappresentanti dei lavoratori, il tutto per avere benefici con gli ammortizzatori sociali mentre il 30 settembre il gruppo lascerà definitivamente i locali presso il centro commerciale Latina Fiori. La denuncia arriva ancora una volta dalla Uiltucs.

“In queste ore – sottolinea il segretario Gianfranco Cartisano - le merci cominciano ad essere spostate in altri siti, ma non abbiamo ancora ottenuto un confronto specifico sul futuro dei lavoratori e ad oggi c'è solo una disdetta prodotta da Panorama. Non è accettabile usare metodi finalizzati a trarre profitto sino agli ultimi giorni di chiusura, se esiste un accordo con la proprietà del centro commerciale sulla permanenza futura il Gruppo Panorama dovrebbe mostrarlo".

“Il Gruppo Panorama – conclude Cartisano - invece di adottare metodi finalizzati al solo profitto dovrebbe rispondere nell'immediatezza ai tanti addetti del Centro Commerciale che per anni hanno lavorato con capacità e professionalità per un marchio che oggi scappa per incapacità organizzativa, in un territorio dove non esiste crisi sulla distribuzione alimentare, disdettando un contratto e non rispondendo alle tante famiglie di lavoratori di Latina”.