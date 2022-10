La piccola e media impresa di Latina vola in Asia: firmato l'accordo bilaterale

Un accordo bilaterale Europa-Asia che vede protagonista la città di Latina, insieme a Colleferro e a Stoccarda. La presentazione questa mattina in prefettura, alla presenza del prefetto Mauzio Falco, del presidente di Cethegus scpa Leonardo Valle e del presidente della piccola industria di Unindustria Fausto Bianchi. Gia lo scorso giugno il capoluogo pontino aveva partecipato a una missione in Vietnam nel corso della quale la delegazione italiana aveva incontrato i rappresentanti delle istituzioni, del governo della piccola e media impresa vietnamita. Ora l'accordo arriva a compimento con l'obiettivo di facilitare gli scambi commerciali e imprenditoriali.

"Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nostra economia - spiega Leonardo Valle - ma la loro dimensione non permette di competere a livello internazionale. Cethegus si è trasformato dunque in uno strumento per rappresentare l'impresa italiana e attrarre gli investitori, in partnership con Unidustria. E' stato un gioco di squadra che da giugno ad oggi ha portato a sottoscrivere un accordo bilaterale Europa- Asia proprio a Latina per permettere canali di comunicazione diretti che si concretizzeranno in progetti pilota in breve tempo. L'intesa stilata su cinque linee economiche non prevede alcuna necessità di spesa e prevede invece investimenti".

"Viviamo un momento di emergenza nazionale - ha sottolineato Fausto Bianchi - che sta colpendo tutti. Ora le imprese sono messe a dura prova dalla crisi energetica e dai costi delle materie prime. Non potevamo quindi non cogliere un'occasione di respiro internazionale per cambiare la narrativa di questo territorio. Qui ci sono imprese incredibili che arrivano nel mondo ma che sono poco conosciute. In questo percorso abbiamo avviato attività e iniziative e conosciuto persone desiderose di conoscere il made in Italy. Ma è solo un inizio. Nei prossimi sei mesi si completerà il rinnovamento del ciclo dirigente, dalla Regione al Governo nazionale, e se non si dà una visione allo sviluppo del territorio il Lazio non potrà ripartire. Mi auguro quindi che questa iniziativa sia da stimolo, altrimenti ci ritroveremo una provincia desertificata". La sub commissaria del Comune di Latina Monica Perna ha aggiunto poi che per il commissario che guida l'amministrazione del capoluogo è un motivo di orgoglio rappresentare Latina in eventi di questo tipo, che la pongono come unica realtà italiana a partecipare direttamente a un accordo bilaterale.

A chiudere i lavori è stato invece il prefetto Maurizio Falco: "Il Vietnam rappresenta un asse strategico per il futuro - ha dichiarato - E' un Paese che sta rivedendo la sua struttura socio economica e si sta affacciando all'esterno. Il ruolo della parte pubblica è quello di accompagnare i processi evolutivi della società, non solo controllare. Gli imprenditori sono produttori di ricchezza e rappresentano il motore della ripresa. Ora si sono tracciate le basi, il problema è mantenere questa linea di comunicazione. Dobbiamo rendere appetibile l'idea di lavorare nel nostro Paese e per farlo dobbiamo dare della chance".