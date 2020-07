Federlazio, Marco Picca torna alla presidenza dell'associazione di piccole e medie imprese pontine

"Festeggiamo il ritorno in piesta di Marco Picca. Mi ha insegnato a conoscere questa provincia e sono felice di ritrovarlo". Così il presidente regionale di Federlazio Silvio Rossignoli introduce il nuovo presidente provinciale, che assume la guida dell'associazione delle piccole e medie imprese pontine dopo le dimissioni di Franco Giacomo Sacchi.

"Oggi mi sento ancora più responsabile delle mie parole e delle mie azioni - dice subito il nuovo presidente, che aveva già ricoperto lo stesso incarico circa 18 anni fa - La responsabilità che oggi i colleghi imprenditori mi accordano supera ampiamente il piacere e l’onore che mi attribuiscono. L’emergenza covid ha anticipato e accelerato alcuni importanti cambiamenti sociali, economici e di relazioni sui quali dobbiamo fare attente analisi, aggiornando il nostro modo di fare impresa”.

Dalla sala del circolo cittadino di Latina, che ieri ha riunito imprenditori, sindacati e rappresentanti delle istituzioni, Picca lancia anche un nuovo corso di “collaborazione istituzionale”: “C’è qualcuno che guarda finalmente a chi cerca di fare il proprio mestiere senza scorciatoie – spiega – Siamo grati per questo e ci mettiamo a disposizione. La Federlazio non concosce le parole omertà e reticenza: diremo tutto quello che vedremo e che non va bene. Questa scelta l’abbiamo fatta chiaramente: siamo dalla parte dello Stato. E rinnoviamo l’invito ad altre associazioni a collaborare, perché da soli si fanno percorsi brevi, spesso tortuosi e improduttivi”. Il ringraziamento è dunque rivolto alle istituzioni che hanno lanciato un preciso messaggio alle imprese: occorre difendere le aziende sane.

Picca ha poi affrontato i temi dello sviluppo del territorio: il litorale, il sistema portuale, le infrastrutture, la Roma-Latina, l'edilizia.