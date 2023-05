Dmo Latium Experience: la provincia scoperta dai cicloamatori scandinavi e da appassionati di cultura del Nord Italia

La Dmo- Destination Management Organization Latium Experience, l'associazione mista pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 Comuni del Lazio con capofila il Comune di Latina, annuncia che a nove mesi dall’ottenimento dei fondi della Regione Lazio (250mila euro dalla Regione più un cofinanziamento al 20% dai Comuni aderenti per un totale di 312.478 euro giunti a giugno 2022) i primi risultati sono sensibili e incoraggiano previsioni oltre ogni aspettativa anche nel breve periodo.

Aumentano le prenotazioni da una fascia di mercato, quella in arrivo da Paesi come Norvegia, Svezia e Danimarca, che prima ignorava il territorio rappresentato dalla Dmo e che ora, soprattutto in Norvegia, beneficia di un passaparola senza sosta fra i cicloturisti. Il percorso di 240 km circa, che congiunge Roma e Gaeta lungo la Regina Viarum, è stato indicato nel 2023 dal National Geographic come una fra le cinque migliori destinazioni turistiche del mondo. Due i gruppi scandinavi che fino a ora hanno visitato la provincia di Latina. Inoltre un operatore norvegese ha chiesto un incontro con la Destination Manager Paola Cosimi presso il Comune di Latina e ha ottenuto il contatto con un’agenzia locale per l’utilizzo delle mappe interattive delle città di fondazione, disponibili in doppia lingua (italiano e inglese) tramite Qr Code, e per l’acquisto di due diversi pacchetti turistici.

"Ma non di sola Scandinavia vivono i nuovi mercati - si legge in una nota dell'associazione - Anche il turismo dal Nord Italia si è mosso, soprattutto il ramo culturale, stimolato da associazioni piemontesi, lombarde e venete i cui gruppi sono interessati alle città di fondazione, create ex novo quali prodotti turistici proprio dalla Dmo. Sono tutti segmenti in crescita e in vista dell’estate siamo certi che anche il comparto enogastronomico e folcloristico avrà un’impennata nei suoi flussi, sia dall’Italia sia dall’Europa. Un successo davvero notevole per una provincia che prima conosceva solo turismo di prossimità sui suoi litorali e di cui invece oggi si parla in tutto il mondo per le sue molteplici offerte".