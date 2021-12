Sicamb, la visita del vice Ministro per salutare il piano di ristrutturazione: salvi 290 posti di lavoro

Il vice Ministro allo sviluppo economico Alessandra Todde ha visitato questo pomeriggio lo stabilimento della Sicamb, storica azienda aeronautica italiana di Latina, che ha completato il suo percorso di ristrutturazione con il supporto del dicastero dello Sviluppo economico e l’impegno della Regione, del Comune di Latina delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori. Ad accompagnarla c’erano il sindaco di Latina Damiano Coletta, il Prefetto Maurizio Falco, l’assessore regionale al Lavoro Paolo Di Berardino, Stefano Parisi per Invitalia e David Delli Iaconi delle Relazioni Industriali di Unindustria.

“Grazie al Fondo Salvaguardia, che ho ideato durante il governo precedente – ha sottolineato il vice Ministro - salviamo 290 posti di lavoro e contribuiamo al rilancio di un’azienda strategica per il territorio e per tutto il sistema Paese. Dopo due anni il percorso di Sicamb si conclude con il deposito del piano concordatario di ristrutturazione aziendale. Tale processo presuppone l’ingresso di un nuovo primario investitore internazionale del settore – ST Engineering Aereospace di Singapore - ed Invitalia attraverso il Fondo salvaguardia”.

L’azienda realizza i sedili eiettabili che progetta e costruisce in collaborazione con la società inglese Martin Baker, ed è attiva anche nel settore delle aerostrutture per le quali progetta e produce componenti ad alto contenuto tecnologico come porte passeggeri e cargo e strutture di grandi dimensioni come fusoliere, ali e pavimenti. La società ha una forte vocazione internazionale ed annovera fra i suoi clienti i principali costruttori aeronautici tra cui Leonardo, Airbus, Boeing, Mitsubishi Kawasaky e Dassault. Il piano prevede l’apporto di 2 milioni di euro da parte di ST engineering, al fianco dei soci attuali e con il supporto di Invitalia con una partecipazione di 4,5 milioni di euro. L'ammontare complessivo dell'operazione, anche grazie ad ulteriori interventi dei soci, consiste in circa 15 milioni di euro.

"La Sicamb - commenta il sindaco Coletta - è un esempio di come sia possibile, facendo rete tra pubblico e privato, trasformare una situazione di crisi in una opportunità di rilancio di un’azienda che è sempre stata all’avanguardia nella realizzazione di sedili, componentistica e strutture per aeromobili e che dà lavoro a circa 300 persone. Un orgoglio non solo del territorio di Latina ma dell’intero Paese e per questo ci tengo a complimentarmi con il Direttore Generale Giorgio Klinger. Sono convinto che il rilancio delle imprese italiane e il successo nella sfida del PNRR passino attraverso la collaborazione e co-progettazione pubblico-privato. Una dimensione in cui le comunità locali vorranno e dovranno avere un ruolo da protagoniste".