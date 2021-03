Apre a Latina lo sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego

Apre mercoledì 10 marzo a Latina lo sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego nell’Ufficio Servizio Attività Produttive e Incoming del Comune di Latina.

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’istituzione dello sportello prevista nell’ambito di un protocollo d’intesa tra il Comune di Latina e l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM). L’avvio è previsto per mercoledì 10 marzo.

“Questo strumento rappresenta un ulteriore aiuto alle attività economiche con l’auspicio che possa contribuire alla loro ripresa - ha commentato l’assessore alle Attività Produttive Simona Lepori -. Si tratta di fondi garantiti dallo Stato e destinati a giovani imprenditori, start-up e imprenditoria femminile, categorie fragili, che a volte hanno difficoltà a ricorrere al credito ordinario".