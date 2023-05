Una nuova stagione del lavoro e dei diritti: la provincia di Latina alla manifestazione di Napoli

C’era anche la provincia di Latina alla mobilitazione dei sindacati di ieri a Napoli, l’ultima delle tre manifestazioni indette a livello nazionale dai sindacati "per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”.

Una mobilitazione unitaria che ha visto alternarsi sul palco alla Rotonda Diaz, i leader nazionali di Cgil Cisl Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri. E una delegazione è partita anche dalla provincia di Latina per dare voce anche all’intero territorio pontino.

Presente anche una delegazione della Uiltcs Uil guidata dal segretario Gianfranco Cartisano. “Abbiamo portato molti delegati e rappresentanti del comparto turistico, ricettivo, del commercio e dei servizi; abbiamo gridato come le migliaia di lavoratori presenti a Napoli anche le difficoltà della nostra provincia, a partire dal disagio delle tante guardie particolari giurate da quasi 8 anni senza contratto per passare alle tante problematiche dei precari del commercio sino ad affermare le criticità del settore turistico ricettivo, pezzo importante dell’economia pontina dove il lavoro dovrebbe essere parte integrante. Non è purtroppo così in provincia di Latina” commentano dalla Uiltucs.

“Stagionali sfruttati, decurtati nella giusta applicazione del contratto nazionale sino ad arrivare nella balneazione allo ‘scandalo dei bagnini’ dove si chiedeva il salario indietro da parte dei datori di lavoro. Così non va” aggiungono ancora dalla segreteria del sindacato. “Il lavoro nel turismo pontino deve cambiare volto; il buon lavoro e la valorizzazione del personale potrebbero aumentare la qualità sul nostro territorio in un segmento importante della nostra economia. Grideremo come rappresentato ieri a Napoli che il personale ben retribuito e ben valorizzato può esistere; non si trova perché si continua a sottopagare e sfruttare. Non è colpa del reddito e altre dicerie di provincia, il buon lavoro aumenta la qualità e il servizio nei nostri comparti di turismo, commercio e servizi, settori strategici della nostra provincia. Non solo ieri a Napoli ma ancora a Latina continueremo con i nostri principi e con le nostre lotte in un territorio che necessita più attenzione più responsabilità” conclude la Uiltucs.