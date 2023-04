Lavoro, Latina è tra le città in Italia dove gli stipendi per i stagisti sono più alti

C’è anche Latina tra le città in Italia dove gli stipendi per gli stage sono tra i più alti. A confermarlo è uno studio realizzato da Business Name Generator che ha analizzato 32 città italiane rispetto a una serie di metriche, per determinare la località migliore dove cercare uno stage.

Il periodo di studio o addestramento per impratichirsi di una determinata attività o professione, soprattutto per i più giovani, costituisce il primo step per entrare a far parte del mondo del lavoro ed è importante per dare il via alla propria carriera. Ma qual è il posto migliore per cercare uno stage? A questa domanda ha cercato di rispondere Business Name Generator che ha considerato il numero di opportunità di stage, lo stipendio medio, le attrazioni della città e il costo medio della vita, questo studio può aiutare giovani lavoratori a trovare la città migliore in cui dare inizio alla propria carriera.

Dove sono gli stipendi più alti per gli stagisti

E proprio in riferimento agli stipendi degli stagisti per città, è stata stilata una speciale classifica con le località più remunerative, e tra le prime dieci c’è proprio Latina. Gli stagisti a Roma possono permettersi di guadagnare in media 792 euro al mese. Ma è l'Emilia Romagna la regione sicuramente più remunerativa per un aspirante stagista: Bologna è infatti al secondo posto con uno stipendio medio mensile di 700, Ravenna al terzo con 696 euro, Modena al quarto con 690 e Ferrara al sesto con 673. Milano, nonostante l'elevato costo della vita, si classifica in settima posizione per stipendio medio mensile (669); Torino, Latina e Catania chiudono la classifica rispettivamente con 657 euro, 655 e 644 come retribuzione media mensile per uno stage.

Quale è la migliore città per uno stagista

Milano è la migliore città d'Italia per uno stagista, con il maggior numero di opportunità di lavoro (1167 posizioni aperte) di cui quasi l'8% (129) offre flessibilità da remoto o con modalità di lavoro ibrida. Roma segue al secondo posto con 186 posti di lavoro aperti e con oltre 900 attrazioni gratuite per gli stagisti che desiderano vivere una metropoli con un budget limitato. Reggio Calabria è la terza città migliore nella lista, in cui il bassissimo costo della vita (404 euro in media per un affitto mensile) e gli stipendi di stage in linea con la media nazionale (602) fanno sì che la qualità della vita per uno stagista sia molto più alta rispetto alle altre città d’Italia. Anche Salerno (punteggio totale 4,39), Messina (4,18) e Catania (4,11) sono tra le prime in classifica. Considerando infatti il carovita attuale e il potere di acquisto medio di uno stagista, il Sud Italia presenta vantaggi economici netti rispetto al Nord. Oltre al fattore economico, mediamente in Italia, ad esclusione di città come Milano, Roma, Torino e Bologna, le opportunità di stage si attestano tra le 70 e le 17 per città, perciò anche su questo dato Salerno (25), Messina (19) e Catania (30) si trovano in linea con la media nazionale.