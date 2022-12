A Lisa Tibaldi Grassi il Premio Camilla 2022

L’imprenditrice e fashion designer del sud-pontino Lisa Tibaldi Grassi, sarà insignita del prestigioso “Premio Camilla - Città di Priverno 2022”, nella sezione Imprese e Professioni. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 10 dicembre alle 16,30 all’Auditorium Infermeria dei Conversi nel borgo di Fossanova.

Lisa Tibaldi Grassi da sempre è legata al territorio e proprio dal territorio e dall’amore per le sue origini e per le sue eccellenze artigianali sono nate le sue ultime linee di accessori ecosostenibili dal nome evocativo Lisa Tibaldi Terra Mia e l’ultima nata di home design PRIVERNUM collection. Un percorso personale e professionale che ha visto l’imprenditrice tornare nella sua Santi Cosma e Damiano per continuare la sua attività trentennale di fashion designer e per trovare nuovi spunti imprenditoriali.

Impegnata nei PCTO di numerosi Istituti locali, Lisa Tibaldi Grassi nel 2021 è divenuta anche presidente Federmoda del CNA di Latina. Il Premio Camilla - Città di Priverno è un riconoscimento simbolico che si caratterizza per l’intento di valorizzare la figura femminile in tutte le sue forme pubbliche per affermare l’importanza della sua presenza e del suo operato nella società, in sintesi, vuole essere un riconoscimento al valore femminile, e non solo, espresso nei diversi campi della vita, del lavoro e dell’arte, ma anche il tema attraverso il quale la città possa riconoscersi, farsi conoscere e riconoscere.

Come la stessa Lisa Tibaldi Grassi dichiara: “Sono molto contenta di ricevere questo premio che per me rappresenta un pezzo di cuore - ha commentato Lisa Tibaldi Grassi -. Priverno è una città alla quale sono sentimentalmente legata: una città che mi ha accolto quando ho iniziato i PCTO con l’Istituto Teodosio Rossi; che mi ha stregato quando ho visto la bellezza del suo patrimonio, specie quello dei Musei Archeologici, che mi ha coinvolto con la vivacità delle sue iniziative, che mi ha fatto innamorare con l’autenticità delle relazioni e dell’amicizia. E oggi continua a stupirmi con l’affetto e la stima che questo Premio rappresenta per me.”