Lisa Tibaldi Terra Mia tra le eccellenze presenti ad "Artigianato in Fiera Live 2020"

Dal prossimo 28 novembre sarà online Artigianato in Fiera Live che, causa emergenza sanitaria, quest’anno sarà soltanto in formato web, mettendo a disposizione di selezionati artigiani provenienti da tutta Italia, un vero e proprio spazio espositivo virtuale. Circa 500 gli artigiani partecipanti a questa anomala edizione 2020 che non vedrà protagonisti i padiglioni della Fiera di Milano a Rho. Artigiano in Fiera Live rappresenta, infatti, un’inedita opportunità per le aziende artigiane italiane di uscire dai propri confini territoriali e sbarcare sul primo portale interamente dedicato alle loro arti e ai loro mestieri. La nuova piattaforma online, unica nel suo genere a livello italiano, consentirà agli utenti di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti.

Lisa Tibaldi Terra Mia, brand del sud-pontino di accessori moda ecosostenibili, grazie al contributo di Lazio Innova, della Regione Lazio, di Unioncamere Lazio e della Camera di Commercio di Roma, parteciperà tra le 32 eccellenze artigiane selezionate per il Lazio. Lisa Tibaldi Terra sarà presente con le sue creazioni che rispondono ai tre requisiti essenziali per la partecipazione: autenticità, originalità e qualità. Le collezioni che Lisa Tibaldi Grassi, fondatrice e direttore creativo del fashion brand, presenta sono di Foulard in seta ed Alta Bigiotteria. Entrambe si ispirano e raccontano la Terra Aurunca con una narrazione emozionale, rispettando la natura in una visione ecosostenibile. Entrambe esaltano l’artigianalità del bello e ben fatto, tipico del nostro miglior Made in Italy.

La collezione Foulard 2020 si ispira alle Farfalle della Terra Aurunca con le loro texture animalier originali, che raccontano di una terra che, grazie al suo microclima, vanta la presenza di oltre 101 specie. La Collezione Bijoux – con tre linee differenti Circle, Square e #AmolamiaTerra - rielabora in chiave fashion l’antica lavorazione della “stramma” (erba spontanea del Basso Lazio) lasciando che la tradizione della materia e l'innovazione del design dialoghino tra loro, attraverso la creatività. Artigianato artistico e tradizionale di qualità che a tutti gli effetti diventa bene di lusso.

Come ha sottolineato Antonio Intiglietta, Presidente Ge.Fi. Gestione Fiere Spa “Artigiano in Fiera Live non è una fiera virtuale, perché nulla può sostituirsi all’esperienza di un evento bello da viversi come il nostro. Al contrario, abbiamo scelto di mettere in campo un’opportunità unica per conoscere il valore eccezionale della micro e piccola impresa italiana, per entrare in centinaia di laboratori del Paese e approfondire la storia del nostro tessuto produttivo. Quest’anno, dunque, possiamo fare un doppio regalo: ricercando e donando ai nostri cari qualcosa di originale, di unico, di bello e di buono, dimostrando, allo stesso tempo, un atto di fiducia e di stima nei confronti dei nostri artigiani”.

Artigianato in Fiera Live sarà fruibile dal 28 novembre al 20 dicembre prossimo al seguente link: https://artigianoinfiera.it/