Maltempo, allagamenti a Terracina. Coldiretti: “Coltivazioni distrutte. Pronti a chiedere risarcimenti”

Non ha risparmiato neanche la provincia di Latina il maltempo di questi giorni. A sollevare l’attenzione sulle conseguenze delle abbondanti piogge, in particolare nella zona di Terracina, è Coldiretti Latina. “Ingenti i danni per gli agricoltori di Terracina, soprattutto quelli che hanno i terreni nella zona Tabio, che sono stati completamente allagati. Non è la prima volta che una cosa del genere accade a causa delle forti piogge e proprio per questo in passato erano state prese tutte le precauzioni necessarie a tutelare i produttori di quell’area, con il potenziamento del sistema idrico per far defluire le acqua e le idrovore".

“Tutti i terreni sono completamente allagati - spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi -, uno scenario desolante. E’ iniziata la conta dei danni da parte degli agricoltori, che senza dubbio sono ingenti. Le coltivazioni sono andate distrutte in un periodo che è di grande difficoltà per le aziende, già alle prese con la crisi economica determinata dalla pandemia”.

Gli agricoltori si sono messi subito al lavoro per tentare si ripristinare una situazione di normalità, ma il livello dell’acqua ha coperto le coltivazioni di quell’area che sono andate totalmente distrutte. “E’ evidente - aggiunge Picchi - che l’impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica non è stato sufficiente a prevenire questo ingente danno. Valuteremo, inoltre, se sussistono delle responsabilità. Esprimiamo la nostra vicinanza agli agricoltori colpiti e siamo pronti a chiedere i dovuti risarcimenti”.