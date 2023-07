Il cardinale Matteo Zuppi ospite a Dabar Estate 2023

Mercoledì 26 luglio alle ore 21.00 presso il monastero di San Magno a Fondi la Chiesa diocesana di Gaeta darà il benvenuto al cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. All’interno del percorso Dabar 2023, il cardinale Zuppi affronterà il tema della fraternità per raccontare l’esperienza di Chiesa in dialogo per la costruzione della Pace e la bellezza di una Chiesa in cammino tra sogni e segni. Una missione che la Chiesa Cattolica italiana rende possibile anche attraverso i fondi dell’8xmille ad essa destinati.

Per partecipare è obbligatoria la registrazione su www.eventbrite.it.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi

Il cardinale Matteo Maria Zuppi è nato a Roma nel 1955. Baccalaureato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense e laureato in lettere e filosofia all’Università La Sapienza di Roma, divenne sacerdote nel 1981 al servizio della diocesi di Roma, in particolare presso la basilica di Santa Maria in Trastevere e nella Comunità di Sant’Egidio. Vescovo dal 2012, diventa arcivescovo metropolita di Bologna nel 2015 e presidente della Cei - Conferenza Episcopale Italiana nel 2022.

Membro di diversi dicasteri della Curia Romana (Evangelizzazione, Chiese Orientali, Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), il 20 maggio 2023 la Sala stampa della Santa Sede rende noto che il pontefice lo ha incaricato di dirigere una missione «che contribuisca ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina».

Info su www.arcidiocesigaeta.it e sulle pagine social Arcidiocesi di Gaeta e Dabar Potere alla Parola.

Fonte Arcidiocesi di Gaeta