Maury’s apre un altro punto vendita in provincia: negozio inaugurato a Formia

Magazzini Maury’s apre un altro punto vendita in provincia: c’è stata nella mattinata di oggi, giovedì 8 giugno, l’inaugurazione del nuovo negozio a Formia, in via del Commercio 2. Alla cerimonia ha voluto prendere parte anche il sindaco Gianluca Taddeo.

L’apertura del nuovo punto vendita, infatti, era un momento molto atteso con il negozio che andrà ad arricchire il già variegato ventaglio di offerte commerciali in zona, dove attualmente compaiono altri importanti spazi legati anche ad altri settori.

Al taglio del nastro sono intervenuti anche l’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale, la consigliera comunale di Formia Ilaria Benocci e il titolare Errico Di Crescenzo. Ospite speciale è stato il comico e cabarettista di Sezze, Fabrizio Maturani, in arte “Martufello”, che ha fatto divertire il numeroso pubblico con le sue esilaranti battute.

“Formia si amplia di un altra prestigiosa realtà della grande distribuzione specializzata – ha commentato soddisfatto il sindaco Gianluca Taddeo – segno tangibile che il nostro territorio, che ospita anche altri prestigiosi marchi di livello nazionale, è meta scelta dagli imprenditori che vogliono investire per un concreto sviluppo sul piano commerciale, economico, sociale e turistico. L’obiettivo è quello di far crescere e valorizzare ancor di più l’immagine del comprensorio”.

La storica catena è legata al nome del suo fondatore, Mauro Fusano, che conta oltre cento negozi distribuiti in 10 regioni d’Italia.