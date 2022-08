A Formia va in scena il mare, si alza il sipario sul Med Blue Economy

E’ tutto pronto a Formia dove sabato 27 agosto si alza il sipario sul Med Blue Economy, la nove giorni dedicata all’economia del mare in un’ottica sostenibile che si terrò fino al prossimo 4 settembre.

Durante la rassegna ci saranno momenti dedicati a manifestazioni, incontri, seminari, convegni ma anche tanti eventi culturali che faranno da corollario all’appuntamento organizzato dal Consorzio Industriale del Lazio e dal Comune di Formia con il contributo e patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, C.I.S.E. (Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico), “Informare”, Camera di Commercio Frosinone-Latina, Blue Forum Italia Network, Its Academy Fondazione Caboto, Assonautica Italiana, Consomare del Golfo, Arsial, XVII Comunità Montana, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Ente del Microcredito, Fic Canottaggio, Flag Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane.

Tutte le iniziative, con la direzione artistica di Gianni Donati, si terranno nella suggestiva cornice della pineta di Vindicio di Formia con il coinvolgimento dell’area archeologica e del porticciolo di Caposele. Luoghi meravigliosi in cui si alterneranno manifestazioni, incontri, convegni, come detto, ma anche presentazioni di libri, eventi sportivi, défilé di moda, concerti, sfilate di barche, rappresentazioni teatrali e suggestivi spettacoli.

Un evento al quale parteciperanno anche alcune delegazioni straniere dei Paesi che gravitano nell’area del bacino Mediterraneo, con l’intervento di rappresentanti istituzionali di Tunisia, Egitto, Malta, Libia e Marocco.

Domani pomeriggio alle 18.30 la cerimonia inaugurale del Med con la possibilità, per chi lo desiderasse, di arrivare nella location con una minicrociera con imbarco al molo Vespucci (alle 17.00) e l’arrivo direttamente al porticciolo di Caposele, dove ci sarà il taglio del nastro tra sbandieratori, banda musicale e sfilata di wind surfer.

Tanti ed interessanti i convegni in calendario, che saranno appunto incentrati sulla cultura del mare. Ma, lo ricordiamo, il Med sarà anche spettacolo, cultura, musica, teatro, iniziative per bambini e tanto altro. Tutti gli eventi saranno gratuiti.