Una mensilità extra per tutti i dipendenti: così un'azienda di Latina festeggia i suoi successi

Una bella iniziativa benefica ha visto protagonista in questi giorni un’azienda di Latina che ha deciso di regalare un'intera mensilità extra in busta paga nel mese di gennaio a tutti i 25 dipendenti. Un gesto concreto per dimostrare vicinanza ai dipendenti che grazie al loro impegno hanno reso possibili i traguardi raggiunti, aiutandoli in un momento non facile tra caro bollette e inflazione, e anche per ringraziarli per gli obiettivi conquistati.

L’iniziativa è della 4Graph, impresa con sede a Latina e riconosciuta dall'Isituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) come la miglior tipografia italiana online, che dopo un 2021 caratterizzato da un forte aumento di fatturato ha deciso di premiare tutti i suoi 25 dipendenti. Passata da 3.108.467 euro di ricavi nel 2020 a 5.100.000 euro previsionali nell'anno 2021, la realtà a capitale 100% italiana guidata da Biagio Di Mambro ha voluto garantire felicità e spensieratezza in un momento non facile per il nostro Paese.

"Il motto di 4Graph è sempre stato 'Stampa facile, stampi felice' - racconta il CEO Di Mambro - e abbiamo voluto applicare questa filosofia anche ai nostri dipendenti, in un momento storico caratterizzato dall'allarme inflazione, che ha raggiunto il 5%, e i costi fissi che sul piano energetico metteranno in difficoltà molte famiglie nel 2022. La mensilità extra che daremo in busta paga a tutti i nostri dipendenti nasce proprio dalla volontà di aiutare le persone che contribuiscono, ogni giorno, al raggiungimento degli obiettivi con passione e professionalità. È un gesto concreto che mira a portare sostegno e supporto in un momento tutt'altro che facile".

L'attenzione verso il prossimo attraverso la trasparenza, la qualità etica e la sostenibilità sono 3 caratteristiche che contraddistinguono la tipografia Made in Italy sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2008. "Abbiamo sempre lavorato per offrire trasparenza al cliente e rendere il mondo della stampa sostenibile a 360 gradi, - prosegue Di Mambro - per questo poniamo un'attenzione maniacale affinché la stampa possa essere un piacere per tutti, dall'utente all'ambiente. Dalla scelta degli inchiostri vegetali e delle carte riciclabili fino all'energia fotovoltaica, che dal prossimo anno ci consentirà di rendere green al 100% l'intero processo produttivo, vogliamo continuare a operare verso questa direzione: una vicinanza estrema a persone, ambiente e CO2".

Una vicinanza che 4Graph ha concretizzato in vari modi: "Per festeggiare i nostri primi 10 anni abbiamo piantato una foresta di 100 alberi ad Haiti, e sempre in collaborazione con Treedom abbiamo dato vita alla campagna 'Ogni foglio una foglia': per tutti gli ordini di libri e cataloghi ricevuti entro il 31 dicembre, abbiamo donato un albero di cacao a coltivatori locali. Sponsorizziamo regolarmente anche iniziative culturali e di beneficenza ma anche di formazione, come nel caso dello IED, promuovendo casi di successo. Un'altra delle nostre realizzazioni è il magazine benefico Megazinne, di cui abbiamo curato la stampa e la logistica, nato prima come progetto Instagram, successivamente sbarcato su carta e il cui intero ricavato è andato in beneficenza alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al seno", conclude Biagio Di Mambro.