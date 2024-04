Festa dei lavoratori, mercati settimanali regolari in provincia mercoledì primo maggio

Come era accaduto anche per il 25 Aprile, si svolgeranno regolarmente, nonostante il giorno di festa, i mercati settimanali della provincia di Latina in calendario per il primo maggio. Le amministrazioni comunali di Gaeta, Minturno e Priverno hanno infatti accolto le richieste avanzate dalla Associazione Nazionale Ambulanti Ana-Ugl di consentire lo svolgimento dei mercati settimanali nella giornata di mercoledì, in occasione della festa dei lavoratori.

“In questo modo - commenta il sindacato - i consumatori potranno comunque soddisfare le loro necessità di approvvigionamento ed effettuare gli acquisti ai mercati anche in una giornata festiva, sostenendo così il piccolo commercio ambulante e le filiere produttive che si alimentano dei mercati stessi. D’altro canto gli ambulanti rinunceranno ad una giornata in cui si festeggia il lavoro ed eserciteranno comunque la loro attività per assicurare ai cittadini ed ai turisti un servizio ed offrendo ad essi la vasta gamma di prodotti freschi della enogastronomia del nostro territorio o le occasioni degli indumenti, delle calzature e di altri prodotti merceologici con le ultime novità della moda nel giusto rapporto tra qualità e convenienza”.

“Sarà una occasione per vivere in modo particolare una giornata all’insegna degli acquisti, girando tra le bancarelle dei nostri mercati ed assaporando i profumi ed i sapori dei prodotti del territorio o approfittando delle tante occasioni tra gli operatori dell’abbigliamento, delle calzature e del tessile” concludono dal sindacato.