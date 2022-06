Il ministro degli Affari Esteri Di Maio a Gaeta per il 1° Summit Blue Forum Italia Network

Si è concluso ieri a Gaeta il 1° Summit Blue Forum Italia Network, la kermesse internazionale che ha visto confrontarsi per due giorni esponenti del Governo, rappresentanti dei principali organi istituzionali e associativi nazionali ed europei, autorità militari, imprese e importanti realtà operanti nel settore. Venerdì 17 e sabato 18 giugno i principali attori dell’Economia del Mare hanno discusso delle tematiche della transizione ecologica e digitale del mare, con l’obiettivo di cogliere le opportunità del percorso verso un’Economia del Mare Sostenibile.

Presente ieri, nella giornata conclusiva, anche il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. ”Quello che state portando avanti in questi due giorni è un servizio al Paese, perché la Blue Economy in Italia vale 80 milioni di euro. Avete messo insieme un unico progetto integrato per un settore fondamentale per il nostro Paese. Un lavoro promosso da una persona a capo di una delle Camere di Commercio più importanti d'Italia, il presidente Acampora”. ha detto Di Maio

"So che è un momento estremamente complicato, sia sul fronte estero che sul fronte interno e quindi sono davvero onorato della sua presenza - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, di Assonautica Italiana e di SiCamera, Giovanni Acampora, nel ringraziare il Ministro Di Maio per la sua presenza al Forum -. Ci siamo detti tante cose in questi due giorni e oggi che c'è lei le faccio una sintesi delle istanze raccolte, ponendole una domanda: cosa deve fare il Governo, cosa può fare Lei per riaffermare la centralità dell'Italia come pontile dell'Europa e del Mediterraneo da un punto di vista politico ed economico?".

"Il mar Mediterraneo è l’area commerciale più importante da sviluppare. Ce ne occupiamo spesso come di area di crisi, per i conflitti più o meno attivi su cui agiamo ma siamo in un periodo in cui, dopo la pandemia, la guerra in Ucraina, l'Afghanistan, l’opinione pubblica italiana sta avvertendo l’utilità della politica estera. Bisogna continuare a investire sulla stabilizzazione del Mediterraneo, che è l’area economica a cui interconnettere i nostri principali sistemi economici".

A chiusura dell'incontro è stato consegnato, alla presenza del ministro di Maio, il premio Blue Economy Start Up Award 2022. Un fuori programma che ha dato maggior autorevolezza alla premiazione. A ritirare le onorificenze, assegnate da Antonello Testa - Consigliere delegato all'Economia del Mare di Informare - il Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone - Direttore marittimo della Puglia e Basilicata Jonica; Sergio Prete - Presidente Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto; Fabio Bignolini - Co-founder nlcomp e Giorgio Cucé - CEO Seares.