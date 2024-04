Il Mof tra i protagonisti di Macfrut 2024

Si avvicina l'attesissima edizione 2024 di Macfrut, l'evento che riunirà i principali attori della filiera ortofrutticola a livello internazionale presso il Rimini Expo Centre dall'8 al 10 maggio. Tra i protagonisti ci sarà il Mof – Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi con uno spazio espositivo di assoluto rilievo.

Con numeri record già dalle premesse, la 41ª edizione di Macfrut promette di superare ogni aspettativa: con oltre 1.400 espositori rappresentanti dell'intera filiera (+22%), un'area espositiva estesa a 34mila metri quadrati netti (+20%) e spazi sold out da mesi, si conferma come l'evento agrifood di riferimento in Italia. Le caratteristiche distintive di questa edizione includono la presenza di 1.500 top buyer provenienti da ogni angolo del paese, grazie al fondamentale supporto dell'Agenzia Ice, e una serie di saloni tematici focalizzati sui trend e le tendenze del settore.

Tra le attrazioni principali, spicca un innovativo campo prova di circa 3000 mq dedicato all'innovazione nel settore frutticolo e orticolo, oltre a un ricco programma di eventi che si svolgeranno durante i tre giorni di fiera. Il fil rouge di Macfrut rimane la sua capacità unica di unire business, conoscenza e networking attraverso una piattaforma B2B dedicata, confermando la sua posizione di riferimento nel panorama fieristico nazionale.

Il 2024 è un anno importante per il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi, che festeggia il suo cinquantesimo anno di attività. La presenza a Macfrut assume quindi un significato ancora più profondo, evidenziando il ruolo fondamentale che il Mof ha ricoperto nel settore agroalimentare nel corso di questi cinque decenni. Il MOF sarà a Macfrut non solo per promuovere i prodotti del territorio, ma anche per evidenziare le capacità imprenditoriali delle aziende che fanno parte del "Sistema Mof", offrendo così un efficace strumento di promozione e valorizzazione. La partecipazione a Macfrut è resa possibile grazie all'adesione delle aziende co-espositrici: Del Prete, Italfrutta Di Manno, Ortofrutticola Magliozzi, Royal Fruit, Vaccaro.