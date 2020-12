Moria del kiwi, pressing di Coldiretti sulla Regione: “Stanziare i fondi per i produttori”

La Coldiretti Latina torna a chiedere l’intervento della Regione Lazio per sostenere le aziende colpite dalla moria dei kiwi. Circa il 30% delle coltivazioni estese tra Latina e Roma sono state danneggiate e per Coldiretti è subito necessario da parte della Regione lo stanziamento dei fondi ai produttori che devono reimpiantare.

“I danni che le aziende stanno subendo sono ingenti – spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi– si tratta di attività che sono già state vessate dalla crisi economica causata dalla pandemia e ora non riescono ad affrontare anche questa nuova emergenza. Si tratta di un problema che non accenna a fermarsi, anche perché il perdurare del clima, caldo che abbiamo registrato in questa stagione, non contribuisce a bloccare la moria che solitamente con il freddo si arresta”.

Coldiretti Lazio sta seguendo questa problematica sin dalle prime segnalazioni arrivate durante l’estate dai produttori e ha sollecitato l’incontro che si è svolto ad agosto alla Pisana, al seguito del quale la Regione ha avviato uno ricerca che sta coinvolgendo oltre al servizio fitosanitario, anche alcune Università italiane, per individuare la causa. “I produttori hanno urgenza di ricevere al più presto i fondi necessari al reimpianto per poter ripristinare le piantagioni – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, che rivolge il suo appello all’assessore all’Agricoltura, Enrica Onorati – bisogna intervenire subito con la liquidità alle aziende, perché i tempi per poter tornare ai normali livelli di produzione sono lunghi”.

“Quella dei kiwi è una delle eccellenze del nostro territorio, peraltro con marchio Igp – dice il presidente di Coldiretti Latina, Denis Carnello– non possiamo rischiare di mettere a rischio una produzione, che è stata già compromessa con oltre il 30 per cento del raccolto distrutto. Stiamo parlando di un settore strategico per l’economia laziale, che a Latina rappresenta una delle piantagioni principali con oltre 12 mila ettari di terreno coltivati, circa il 60 per cento della superficie coltivata e oltre 4 milioni di quintali di kiwi raccolti all’anno, per un valore di oltre 500 milioni di euro annui”.