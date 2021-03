Morìa del kiwi, Confagricoltura Latina incontra l’assessore regionale Onorati

Soddisfatti i vertici dell’Associazione: “Bene i fondi regionali per i ristori. Ora puntiamo sulla ricerca scientifica per studiare le cause”

C’è stato anche il delicato tema della morìa del kiwi al centro dell’incontro tra i vertici di Confagricoltura Latina e l’assessore regionale all’Ambiente Enrica Onorati. In particolare si è parlato del sostegno al comparto agricolo garantendo da un lato i fondi per ristori immediati e dall’altro puntando concretamente sulla ricerca scientifica.

All’incontro richiesto da Confagricoltura Latina hanno partecipato il presidente Luigi Niccolini, il direttore Mauro D’Arcangeli, l’assessore regionale all’Ambiente Enrica Onorati ed il direttore dell’assessorato Mauro Lasagna.

“Sul tema della morìa del kiwi - riferiscono dall'Associazione - la Regione Lazio anche su sollecitazione Confagricoltura Latina ha chiesto ed ottenuto un coordinamento nel Comitato Fitosanitario Nazionale del Mipaf e per quanto riguarda la ricerca scientifica finalizzata ad individuare le cause della moria nel nostro territorio è stata affidata all’Università della Tuscia in collaborazione con il Crea, l’ordine degli agronomi e una serie di cooperative del settore. Nei prossimi giorni – questo quanto emerso dall’incontro con l’assessore Onorati – la giunta regionale approverà una delibera che scrive le linee guida per redigere un bando con l’obiettivo importantissimo di dare ristoro agli impianti colpiti dalla moria. La Regione Lazio ha stanziato 4 milioni di euro in due anni per fare fronte a questa emergenza”.

“Il sostegno alle imprese colpite da questo fenomeno è fondamentale – spiega il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini – e i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio sono un segnale estremamente positivo così come accogliamo con favore, data la mancanza almeno al momento di ulteriori risorse, il fatto che l’assessore Onorati intenda mettere in campo un progetto di prevenzione e difesa del rischio attraverso l’attivazione della misura 17 del PSRN.. Le iniziative di cui parliamo – aggiunge Niccolini – danno una spinta concreta per affrontare la morìa di kiwi e ora l’auspicio è che le risorse disponibili siano anche concentrate sull’attività di ricerca che rappresenta, come abbiamo sempre detto, l’unico modo per riuscire a configgere questo fenomeno con un impegno che riteniamo debba essere comune: il fronte della ricerca va portato avanti in maniera unitaria senza alcuna dispersione di risorse ma con obiettivi certi e, possibilmente, immediati”.

Altro tema al centro dell’incontro il progressivo depotenziamento degli uffici dell’Area Decentrata della Regione Lazio di Latina a favore di quella di Frosinone. Il presidente e il direttore di Confagricoltura Latina hanno fatto presente all’assessore e al direttore Lasagna che questo sbilanciamento appare del tutto ingiustificato data la rilevanza dell’agricoltura pontina rispetto a quella del frusinate. “Il direttore Lasagna – spiega ancora il presidente Niccolini – ha riconosciuto che negli anni si è venuta a creare, per questi uffici, una oggettiva carenza di organico che insieme ad una precedente riorganizzazione del settore ha provocato uno spostamento di risorse verso l’Ada di Frosinone. Abbiamo avuto garanzie che dal prossimo mese di maggio – prosegue Niccolini – in virtù di procedimenti interni all’assessorato, si potranno ridistribuire le risorse di personale e anche i carichi di lavoro effettivi. L’assessore Onorati e il direttore Lasagna – sottolinea il presidente di Confagricoltura Latina – hanno ribadito che nel corso del 2021 la Regione dovrebbe procedere all’assunzione di nuove figure professionali che potrebbero contribuire a colmare le carenze di organici anche nelle Aree decentrate del settore. Per questo motivo auspichiamo, come Confagricoltura, che l’assessorato possa anche avvalersi a tal proposito delle Commissioni Agrarie sia per superare questa fase di carenza di organici sia come strumento stabile”.

Il presidente Niccolini e il direttore D’Arcangeli al termine dell’incontro hanno voluto ribadire l’apprezzamento di Confagricoltura Latina per l’assessore Onorati che ha visto confermato il proprio ruolo nella Giunta della Regione, “un apprezzamento – hanno affermato - a conferma del fatto che il lavoro svolto in questi anni e, soprattutto durante l’emergenza Covid, è stato apprezzato dal comparto agricolo e dalla nostra organizzazione”.