Morìa del kwi, agricoltura in ginocchio, i fondi non bastano: chiesto un incontro al ministro

Un incontro con il ministero dell'Agricoltura per sottoporre proposte condivise con i sindaci. Il caso riguarda la crisi del comparto agricolo dovuta alla morìa del kiwi. "I fondi stanziati ad oggi non bastano - dichiarano in una nota congiunta il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessore all'Agricoltura Pasquale Del Prete - Sono stati assegnati soltanto 2 milioni di euro al fondo di solidarietà per sostenere le aziende e gli operatori colpiti dalla moria. I danni stimati, concentrati solo nel Lazio, ammontano a circa 215 milioni euro. Uno scarto che evidenzia una discrepanza sostanziale tra le necessità reali del territorio e le risorse messe a disposizione, sollevando preoccupazioni sulla capacità del Decreto Legge 15 maggio 2024 n. 63 di affrontare efficacemente la situazione emergenziale".

Insieme ai sindaci di Latina, Cori, Sezze, Sermoneta, Priverno, Sabaudia, Pontinia e Lariano e insieme all'Osservatorio per la tutela, la valorizzazione della coltivazione, della produzione e della commercializzazione del kiwi e delle eccellenze agricole del territorio di Cisterna, l'amministrazione ha dunque inviato una lettera al Ministro dell’Agricoltura con una richiesta di audizione.

"Chiediamo al ministro la possibilità di avere un confronto con una delegazione dell’Osservatorio, con l’obiettivo di esporre le problematiche e criticità per verificare le disposizioni relative alle operazioni previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 102/2004 per la proroga delle rate dei mutui bancari e l’assistenza nel pagamento dei relativi interessi per un lasso temporale di almeno 24 mesi – spiegano ancora Mantini e l’assessore Del Prete –. È necessaria un’ulteriore verifica per le procedure di attivazione per la compensazione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1 del D.lgs 102/2004 per lo stesso periodo di 24 mesi. Detto lasso temporale di due anni è giustificato dal fatto che, dal fenomeno della moria alla estirpazione, fino al nuovo impianto e alla messa in produzione, decorrono almeno 3/4 anni".

Nell’ultimo decennio solo nel comune di Cisterna la moria del kiwi, che colpisce direttamente le piante, ha interessato quasi l’80% dei terreni coltivati. Alcuni imprenditori, soprattutto giovani, hanno investito per reimpiantare i propri tendoni, ma per la maggior parte dei casi il problema si è ripresentato, mentre in altri casi, particolari tipi di porta innesto, stanno registrando una significativa ripresa. L’agro pontino è sempre stata la zona in cui si è registrata un’alta percentuale di produzione di kiwi, con una fetta significativa, rispetto al dato mondiale, che si attesta oltre il 30%. La batteriosi prima e adesso la moria del kiwi stanno sconvolgendo la naturale collocazione delle zone principali in cui nasce il frutto, creando così un danno economico importante.

"Il nostro obiettivo prioritario è quello di mantenere alto il livello di attenzione – hanno concluso sindaco e assessore di Cisterna –: Le iIstituzioni devono rimanere al fianco delle aziende agricole, le stesse che con la produzione, commercializzazione e lavorazione del kiwi creano posti di lavoro e un indotto economico importantissimo per il nostro territorio, coinvolgendo una fetta di mercato significativa di tutte quelle attività commerciali legate alla suddetta produzione".