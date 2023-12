Latina piange la morte di Giancarlo Di Lello: “Un maestro immobiliare e un uomo di cuore”

La comunità immobiliare pontina, e non solo, piange la perdita di Giancarlo Di Lello, agente immobiliare e professionista straordinario che ha lasciato un'impronta indelebile nel settore.

All’età di 59 anni Di Lello si è spento nella Capitale, dopo una lunga malattia. La sua avventura inizia nel 1987 quando si unisce a Tecnocasa a Roma, solo un anno dopo la fondazione del franchising. Giancarlo Di Lello, ricordano gli affiliati di Tecnocasa, “non era solo un agente immobiliare di successo, ma un uomo che incarnava i valori e l'etica in ogni aspetto della sua carriera durata 36 anni”.

Nel 1989, decide di aprire la sua prima agenzia a Latina, in via Isonzo, trasformandola in un faro nel quartiere e un punto di riferimento per chi cercava professionalità e affidabilità. Il suo impegno non si limitava al successo personale; “Giancarlo ha dedicato la sua vita professionale a contribuire allo sviluppo e alla crescita del marchio Tecnocasa nella provincia e nel capoluogo pontino. La sua leadership ha ispirato non solo i colleghi, ma anche coloro che cercavano consulenze immobiliari competenti e umane”.

Amante del mare, Giancarlo Di Lello ha trascorso la sua vita tra San Felice Circeo e Latina, portando con sé la passione per la vita e il lavoro. Originario di Roma, ha lasciato la sua famiglia e tantissimi amici, ciascuno dei quali ha condiviso momenti preziosi con questo uomo straordinario. Ma che per i successi professionali, “è importante ricordare Giancarlo per il suo amore e la sua dedizione alla famiglia e agli amici. La sua gentilezza, il suo sorriso contagioso e la sua passione per il mare rimarranno nei ricordi di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Mentre diciamo addio a Giancarlo Di Lello, salutiamo non solo un maestro immobiliare ma anche un uomo di cuore. La sua eredità continuerà a risplendere nelle vite di coloro che ha influenzato e ispirato durante la sua onorata carriera e la sua vita personale”.

L’ultimo saluto a Giancarlo Di Lello ci sarà martedì 19 dicembre alle 14.30 presso la parrocchia S.Crisostomo, in via Emilio de Marchi, a Roma.