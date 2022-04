Mostra Agricola Campoverde, la fiera nazionale torna per il secondo fine settimana

Dopo il successo di presenze registrato nel primo fine settimana, quello del ponte del 25 Aprile, è pronta a ripartire per il secondo weekend la 35esima edizione della Mostra Agricola Campoverde che riapre i battenti da venerdì 29 aprile fino al 1° maggio.

Per altri tre giorni, quindi, la fiera nazionale dell’agricoltura organizzata dalla Tre M con il patrocinio del Comune, della Provincia, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, sarà pronta ad ospitare i suoi visitatori nei quattro ettari dell’area fiere sulla Pontina ad Aprilia, tra mostra mercato, floricoltura, enogastronomia, animali e spettacoli.

Si riparte domani, con la giornata che sarà dedicata alle scuole e la visita gratuita di circa 30 classi di studenti dell’infanzia, delle elementari e delle medie di Aprilia e delle città limitrofe, grazie alla collaborazione con Avis che ha organizzato il percorso didattico e accompagnerà i ragazzi alla scoperta delle eccellenze del territorio. Sempre dal 29 aprile ci saranno gli spettacoli equestri dei butteri delle Paludi pontine con esibizioni la mattina e il pomeriggio, mentre nell’area cinofila ci saranno le dimostrazioni per migliorare il rapporto con gli amici a quattro zampe, a cura di Tobyas Popovici; nel piccolo circo di Daniel Berquiny sono previsti spettacoli a tutte le ore.

La Polizia stradale di Aprilia, poi, sarà presente con uno stand per la campagna sulla sicurezza stradale. Nel pomeriggio è in programma il convegno organizzato dal Comune di Aprilia “Dolce, Accessibile, Sostenibile: la mobilità di Aprilia verso il futuro” con relatori l’assessore Luana Caporaso, Paola Cuomo (Enel x Way), Enrico Filippi (architetto che seguirà il PEBA), Miriam Maiorino (architetto che ha seguito il PUMS), Matteo Ribaldi (LINK), Simone Sportiello (Università Roma Tre).