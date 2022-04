Mostra Agricola Campoverde: secondo weekend tra iniziative e approfondimenti

E’ iniziato oggi, venerdì 29 aprile, il secondo fine settimana della Mostra Agricola Campoverde che procederà tra eventi e approfondimenti di carattere sociale e scientifico, presso la sala convegni.

Protagonisti della mattinata sono stati i circa 2mila studenti delle scuole in visita gratuita alla fattoria didattica, mentre da domani si parte con gli approfondimenti. Dalle 10 si parlerà di filiere, di buone pratiche, di legalità e rispetto per l’ambiente nel convegno curato dai soci Coop dal titolo “Prodotti a marchio Coop” e durante il quale interverranno Rosario Grasso, presidente sezione Coop Lazio sud, il sindaco di Aprilia Antonio Terra, la presidente della Tre M organizzatrice della fiera Cecilia Nicita, il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e il consigliere provinciale Enzo De Amicis. La tavola rotonda vedrà gli interventi di Alessandro Pilozzi “Pasta di Capezzaia”, Giovanni Gioia segretario conferedale Cgil Frosinone Latina, la giornalista Graziella Di Mambro, Massimo Pelosi responsabile delle relazioni istituzionali per Coop nel Lazio e Sonia Ricci di O.P. Agrinsieme.

Nel pomeriggio, invece, alle 16 si parlerà di grano antico con Mauro Monti dell’azienda agricola “Il campo del grano”, sulla produzione di farina di qualità, priva di additivi e conservanti e senza aver dato nessun tipo di trattamento o concimazione prima e dopo la raccolta del grano così come in passato facevano i nostri nonni. Domenica 1 maggio alle 10 Consulgreen presenterà il progetto di una “Scuola di arti e mestieri per Aprilia”, sulla scorta del Centro di Addestramento Professionale che negli anni Ottanta ha formato generazioni di apriliani insegnando loro un mestiere. Nel pomeriggio Ottavio Cacioppo, pioniere del kiwi in terra pontina, proporrà il “Kiwitaly” per fare il punto della situazione sulla malattia del kiwi e lo sviluppo di quello che è definito “l’oro verde” pontino. Infine, il floral show con gli abiti floreali a cura di Savina Tatti.

Come sempre nell’area fiere sulla Pontina ad Aprilia, ci saranno gli spettacoli dei butteri delle Paludi pontine, il circo di Daniel Berquiny, l’addestramento cinofilo, la possibilità di microchippatura gratuita dei cani della provincia di Latina in collaborazione con Asl e associazione Amici di Birillo, lo stand dell'associazione The Factory 1944, l’esibizione dei trattori d’epoca, lo stand della Polstrada di Aprilia sulla sicurezza stradale, oltre a floricoltura, enogastronomia e mostra mercato. La Fiera chiuderà il 1° maggio alle 20.