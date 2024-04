Cresce l’attesa per la Mostra Agricola CampoVerde: l’evento nazionale al via il 25 aprile

Conto alla rovescia per la 37esima della Mostra Agricola CampoVerde. L’atteso evento è in programma nell’area fiere di Aprilia sulla Pontina dal 25 aprile al 1°maggio tutti i giorni dalle 9 alle 20.

È infatti tutto pronto per la fiera organizzata dalla Tre M che è diventata un appuntamento imperdibile a cavallo del primo ponte di primavera. Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose si terrà alle 16 di giovedì 25 aprile. La Mostra Agricola CampoVerde, calendarizzata come nazionale dalla Regione Lazio, vede il patrocinio dello stesse Ente regionale, della Provincia, del Comune di Aprilia, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, della Camera di Commercio Italo Orientale e dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (Arsial).

Un ricco programma di appuntamenti

Molti gli appuntamenti in programma (https://www.mostraagricola.it/programma-dettagliato-2024/) legati al mondo della zootecnia ma anche all’innovazione e grande spazio sarà dedicato anche alla cultura e all’informazione nella sette giorni di fiera che prevede molti convegni aperti a tutti. Fra i tanti, il convegno nazionale di KiwItalia, un excursus sull’actinidicoltura italiana con particolare focus sul cambiamento climatico, sui costi di produzione e sulla moria del kiwi; quello dell’Arsial, realizzato nell'ambito del progetto europeo Life Grace e quello promosso dagli allevatori avicoli del Club della Razza Calzata “la biodiversità e l'importanza della conservazione delle razze avicole Italiane”, e infine il convegno organizzato da Latina Formazione e Lavoro rivolto ai giovani e alle loro famiglie dal titolo “La Formazione Professionale e le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro”.

Sempre in ambito culturale da non dimenticare le rievocazioni storiche dei Butteri delle Paludi Pontine e dell’Associazione The Factory 1944. Due saranno le giornate per la scuola con il percorso dedicato alla fattoria didattica che comprende la visita degli stand zootecnici, la tappa nell’area animali da cortile e presso la mostra bovina maremmana. Una sosta poi nel laboratorio di Smielatura e Caseario per scoprire tutto sulle api e sul ciclo produttivo della mozzarella e dei formaggi a pasta filata. Si proseguirà con un laboratorio di piantumazione di piante aromatiche e la realizzazione di creazioni floreali. Nell’area show cooking, laboratorio didattico con i maestri gelatieri, ci saranno la realizzazione di piatti con prodotti tipici locali e le fasi principali del processo produttivo del pane. Ma la Mostra Agricola CampoVerde quest’anno prevede anche due grandi eventi legati alla zootecnia: la Mostra Bovina Nazionale Zootecnica Maremmana dedicata al meglio dell’allevamento dei bovini maremmani nazionali e la Rassegna Regionale Del Bovino Charolaise e Limousine con particolari razze iscritte nel libro genealogico delle carni pregiate.

Oltre 400 espositori

Nell’area fieristica saranno presenti più di 400 espositori dei settori merceologici rappresentati, legati all'agricoltura, alla floricoltura e all'innovazione, oltre all'enogastronomia e ai prodotti tipici delle regioni italiane; una vasta esposizione zootecnica con tutte le novità per il miglioramento genetico dell’animale, dell’alimentazione e nutrizione. Nei vari padiglioni della fiera anche il Salone del peperoncino, una mostra campionaria dove si potranno osservare circa 600 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo e uno stand gastronomico dove degustare piatti piccanti per appassionati e gourmet, ma anche per semplici curiosi. Il salone Arte e Gusto in collaborazione con Regione Lazio Arsial, per conoscere e approfondire temi e prodotti stimolando i sensi, per ascoltare le storie di chi i prodotti li ha realizzati, selezionando il meglio della produzione locale ed infine, degustare i prodotti tipici del territorio.

Le iniziative dell’Avis

Per la sicurezza di grandi e piccini una campagna di prevenzione sulla sicurezza stradale, a cura della Polizia Stradale di Aprila. Per i più piccoli con i volontari dell’Avis sono stati organizzati giochi di squadra e una spettacolare caccia al tesoro in programma per il 25 aprile e il 1°maggio. La giornata di raccolta sangue per donatori è fissata invece per lunedì 29 aprile.