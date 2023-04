Si apre la Mostra Agricola Campoverde, la “fiera del territorio e per il territorio”

Con il taglio del nastro di oggi pomeriggio è partita ufficialmente l’edizione numero 36 della Mostra Agricola Campoverde. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte anche l’assessore regionale all’agricoltura Giancarlo Righini, i consiglieri regionali Vittorio Sambucci e Salvatore La Penna, gli europarlamentari Cinzia Bonfrisco e Matteo Adinolfi, i sindaci di Aprilia Antonio Terra, di Cisterna Valentino Mantini, di Rocca Massima Mario Lucarelli, gli assessori di Cori Simonetta Imperia e di Sermoneta Bruno Bianconi, il consigliere provinciale Vincenzo Giovannini, oltre ai rappresentanti di carabinieri, polizia, polizia stradale, polizia locale e guardia di finanza.

Il saluto di benvenuto è stato dato dalla presidente della fiera, Cecilia Nicita, che ha ringraziato le istituzioni presenti “a testimonianza del fatto che questa è la fiera del territorio e per il territorio”. Dopo il saluto del sindaco Terra, è stata la volta dell’assessore Righini, che ha portato i saluti del presidente della Regione Francesco Rocca, impossibilitato a partecipare: “L’agricoltura è l’unico settore che non possiamo delocalizzare, è una risorsa per il nostro territorio su cui come amministrazione regionale investiremo”.

Al termine, il brindisi con gli spumanti della provincia di Latina, l’esibizione dei butteri e degli sbandieratori di Cori.

La fiera si svolgerà fino al 25 aprile e poi dal 29 aprile all’1 maggio nell’area fiere di Campoverde sulla Pontina. Oltre alla mostra mercato, al florovivaismo, agli spettacoli di butteri, dei trattori d’epoca e delle carrozze, e l’enogastronomia, sono in programma una serie di eventi nell’ambito del laboratorio del gusto.