Mostra Agricola Campoverde: “Riprendiamo da dove eravamo rimasti due anni fa"

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da coronavirus, è pronta a ripartire anche la Mostra Agricola Campoverde. Il via alla fiera dell'agricoltura, calendarizzata dalla Regione Lazio come manifestazione nazionale, ci sarà alle 9 di sabato 23 aprile, mentre alle 16 è in programma la cerimonia istituzionale con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, insieme agli sbandieratori di Cori.

La rassegna, giunta quest’anno alla sua 35esima edizione ed organizzata da Tre M con il patrocinio di Comune di Aprilia, Provincia di Latina e Camera di commercio Latina-Frosinone, si svolgerà per l’intero fine settimana fino a lunedì 25 aprile, per poi ritornare il weekend successivo, dal 29 aprile al 1° maggio presso l’Area Fiere di Campoverde di Aprilia, lungo la via Pontina.

Quattro ettari di superficie espositiva tra mostra mercato, enogastronomia, gli animali della fattoria, spettacoli equestri e dimostrazioni cinofile, florovivaismo, un’area dedicata ai trattori d’epoca e all’accensione di una trebbia degli anni Quaranta. Una vetrina delle eccellenze del territorio di Aprilia, della provincia di Latina e della Regione. A fare da cornice, il floral show con gli abiti floreali creati da Savina Tatti, lo stand dell’associazione Amici di Birillo per adottare i cani del territorio, la collaborazione dell’istituto San Benedetto di Latina e i suoi studenti, lo stand della Polizia Stradale per le iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Il programma della Fiera Agricola Campverde

“Il tempo si era fermato a marzo 2020, nel pieno dell’organizzazione della Mostra Agricola Campoverde. La pandemia ha sconvolto le nostre vite fermando l’economia e la socialità - ha spiegato la presidente Tre M Cecilia Nicita -. Riprendiamo da dove eravamo rimasti due anni fa: questo a tutti gli effetti sarà il primo grande evento fieristico della provincia di Latina, una fiera che rappresenta la ripartenza per questo territorio. Il mio grazie lo voglio rivolgere, a nome di tutti i collaboratori Tre M, agli espositori che hanno scommesso con noi su questo evento, all’amministrazione comunale di Aprilia per il supporto e la fondamentale collaborazione, e naturalmente al pubblico: dopo due anni di restrizioni possiamo tornare a godere di un evento all’aria aperta, in una ritrovata socialità, con il meglio che questa nostra Provincia può offrire”.