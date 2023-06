Msd investe 200 milioni di dollari in Italia per produrre farmaci oncologici: partnership con Bsp

La multinazionale americana Msd ha annunciato il rafforzamento della sua presenza in Italia con un investimento da 200 milioni di dollari nei prossimi dieci anni per la produzione di farmaci oncologici. L’annuncio da parte proprio di Msd nel corso di una conferenza a Roma nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla quale hanno partecipato fra gli altri il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Grazie alla partnership siglata con Bsp Pharmaceuticals Spa per la produzione di prodotti oncologici di derivazione biotecnologica, quindi, Mds "aumenterà in modo significativo i suoi investimenti in Italia nell'area oncologica", ha fatto sapere l’azienda stessa.

L’impegno, infatti, si concretizzerà in una collaborazione per la produzione di farmaci antitumorali di derivazione biologica, come coniugati farmaco-anticorpo e immunoterapici, con la Bsp che ha sede a Latina specializzata proprio nella produzione di antitumorali innovativi. "Due mesi fa il Governo italiano ha creato il 'tavolo per il settore farmaceutico e biomedicale' con l'obiettivo di aumentare gli investimenti nel comparto delle Life Science nel nostro Paese, implementando un piano di politica industriale e accrescendo la capacità dell'Italia di attrarre investimenti - ha detto la presidente e amministratrice delegata di Msd Italia Nicoletta Luppi -. Siamo fermamente convinti che l'investimento annunciato da Msd rappresenti la prima tangibile e concreta risposta da parte dell'industria farmaceutica alle richieste del nuovo Governo".

Si stima che l'accordo porterà all'assunzione di circa 100 dipendenti da parte di Bsp e creerà un valore di circa 5 milioni di euro annui in attività satellite, collegato soprattutto alla fornitura di materiali da parte di aziende presenti in Italia.

"La collaborazione tra Msd e Bsp Pharmaceuticals Spa - ha sottolineato ancora Luppi - è parte di una rinnovata consapevolezza da parte delle istituzioni, ereditata dalla recente esperienza vissuta con la pandemia, di come la ricerca e l'innovazione nel mondo delle Life sciences debbano giocare un ruolo centrale per la crescita del Paese, con un approccio che parta a livello nazionale e proceda man mano a quello regionale, dimostrando come l'Italia sia un partner affidabile, riconosciuto anche a livello internazionale, per lo sviluppo di nuove opportunità legate al mondo della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. Siamo fermamente convinti - ha poi concluso - che partnership virtuose” come questa “possano creare valore condiviso per il nostro Paese. L'industria farmaceutica - come riconosciuto dal Tavolo per il settore farmaceutico e biomedicale - è un settore strategico che ha bisogno di un environment aperto all'innovazione e di una nuova governance capace di attrarre investimenti a lungo termine a beneficio dei pazienti, dei cittadini e dell'intero sistema Paese”.

"E' un privilegio per Bsp entrare a far parte di una partnership di lungo termine con Msd e aver siglato un accordo di valore così importante - ha detto Aldo Braca, presidente e Ceo di Bsp Pharmaceuticals Spa -. La nostra azienda è stata creata per fornire tecnologie innovative alle grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche, con un focus sui trattamenti tumorali e immunoterapici. Le tecnologie avanzate che offriamo all'industria farmaceutica, applicate fin dagli stadi iniziali di questi prodotti innovativi, consentono di accelerare la realizzazione di questi ambiziosi programmi, a vantaggio delle aspettative e della qualità di vita dei pazienti, di cui i nostri clienti hanno bisogno. Bsp - ha sottolineato ancora Braca - è stata riconosciuta per 7 anni consecutivi leading company nella tecnologia delle proteine coniugate per il trattamento del cancro dal World/Wide Summit Adc a San Diego, California. La collaborazione con Msd aggiunge forza ai riconoscimenti finora ottenuti".