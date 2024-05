Nautica, per la Rizzardi Yachts al via la partnership con Valdettaro Group

L’azienda di Sabaudia Rizzardi Yachts, dove nascono yachts simbolo della nautica italiana del lusso, ha siglato un accordo con la Valdettaro Group. Un’intesa pensata per offrire agli armatori un servizio di eccellenza in aree strategiche sul territorio nazionale.

“Da sempre - spiegano dalla società con una nota - la Rizzardi Yachts si contraddistingue per la cura e l’attenzione del cliente con prodotti unici, da oggi il post vendite degli armatori Rizzardi e Posillipo potrà contare sulla mano d’opera professionalmente qualificata per gli interventi di manutenzione straordinaria sui propri yachts tramite i punti d’appoggio forniti da Valdettaro, azienda storica che annovera tra le sue fila imprese che operano da decenni nel settore nautico in ambito cantieristico, portuale e turistico”.

I servizi di assistenza agli armatori Rizzardi potranno essere erogati nelle tre sedi di cantiere del Gruppo Valdettaro collocate in aree tradizionalmente privilegiate dal turismo nautico come la Liguria di Levante e la Sardegna. “Il gruppo dispone infatti In Liguria di due aree dedicate alla cantieristica ovvero una unità operativa a La Spezia che, con i suoi 11.000 metri quadrati di aree coperte, può offrire rimessaggio al coperto per imbarcazioni fino a 30 metri e un altro cantiere in zona Le Grazie di Porto Venere adiacente al porto turistico di Marina del Fezzano con 270 posti barca e appartamenti in locazione per gli armatori. In Sardegna, all'interno del Golfo di Olbia, Valdettaro dispone di un’area di cantiere che supera i 60.000 metri quadrati complessivi attrezzata con 2 travel lift (di cui uno da 720 Ton.), una vasca di alaggio larga mt. 14.50 e un carrello semovente per lo spostamento dei grandi yachts".