Latina pronta a vivere la sua “Notte Rosa”

Latina pronta a vivere la sua seconda Notte Rosa. L’appuntamento è in programma per questa sera, 12 luglio, dalle 20 alle 24 e coinvolge il centro città raggiungendo anche piazza San Marco e coinvolgendo buona parte di corso della Repubblica.

L’iniziativa è organizzata dal Comune con la Pro Loco di Latina Centro Lido; un’iniziativa fortemente voluta dall’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, che per questa edizione ha lavorato in stretta sinergia con l’assessore alle Attività Produttive Antonio Cosentino, e nata anche grazie alla collaborazione con le attività produttive del cuore della città. I negozi infatti resteranno aperti fino a mezzanotte, potendo contare sullo shopping oltre il consueto orario di chiusura e beneficiando anche dei saldi iniziati da una settimana, e nel frattempo il centro città sarà animato da eventi e spettacoli degli artisti di strada.

L’iniziativa cammina infatti sul doppio binario: offrire da un lato una serata all’insegna del divertimento a cittadini e visitatori e dall’altro un’ulteriore boccata di ossigeno alle attività commerciali. “Auspichiamo in una seconda edizione che sia ancora migliore rispetto a quella del 2023 con l’obiettivo di far diventare quello della Notte Rosa un appuntamento fisso, atteso in città. Quest’anno siamo già riusciti ad allargarci fino a piazza San Marco e puntiamo a crescere ancora andando avanti con le edizioni in modo da convincere anche chi è ancora titubante della buona riuscita di questa iniziativa. La cosa bella di quest’anno è che anche tante attività che sono fuori il ‘perimetro’ definito in centro per la Notte Rosa hanno organizzato per questa sera eventi e serate e questo ci fa ben sperare per l’organizzazione delle prossime edizioni. Quello che ci auguriamo è di riuscire a creare da questo evento ‘l’appuntamento’ che i cittadini e i commercianti attendono in questo periodo dell’anno”.

Ricco il programma per la Notte Rosa grazie anche agli 8 artisti di strada di fama nazionale che parteciperanno e ai 16 eventi no stop lungo le vie della città. Sono 8, infatti, le postazioni fisse dislocate tra piazza San Marco, corso della Repubblica e via E. Di Savoia che ospiteranno maghi, giocolieri, equilibristi, clown, burattini. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione il Comune ha predisposto la chiusura di alcune strade (qui tutto nel dettaglio).