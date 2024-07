Con i saldi arriva anche la Notte Rosa: “Un sostegno ai commercianti del centro”

I saldi iniziano anche nella provincia pontina sabato 6 luglio e sono diverse le iniziative messe in campo in diversi territori del territorio per incentivare gli acquisti. E così anche a Latina per il secondo anno arriva la Notte Rosa nel centro storico.

Venerdì 12 luglio, non solo per le vie del centro, ma anche a piazza San Marco e lungo tutto corso della Repubblica, i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte per consentire uno shopping sfrenato, proprio anche grazie ai saldi appena iniziati. Sono previsti 8 artisti di strada di fama nazionale per 16 eventi no stop lungo le vie della città. Sono 8, infatti, le postazioni fisse dislocate tra piazza San Marco, corso della Repubblica e via E. Di Savoia che ospiteranno maghi, giocolieri, equilibristi, clown, burattini che dalle 20 alle ore 24 si esibiranno gratuitamente in un ricco programma.

L’evento, fortemente rivoluto e sostenuto dall’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, intende ripetere il grande successo della passata edizione. “Latina ha bisogno di tante cose pratiche, è vero, ma per una sera possiamo anche divertirci e soprattutto regalare ai nostri figli un’emozione unica – dichiara l’assessore Di Cocco - perché gli artisti di strada con la loro passione e la loro arte riempiono le strade di tutto il mondo di gioia e magia. L’intento è quello di far sì che questa manifestazione possa attirare visitatori anche fuori dal contesto cittadino, per creare un maggiore indotto anche alle attività produttive”.

“La Notte Rosa porterà beneficio anche i commercianti, che hanno bisogno di queste iniziative per essere sostenuti - ha fatto eco l’assessore alle Attività Produttive Antonio Cosentino -: il lavoro di squadra porta sempre a dei grandi risultati. Questi eventi permettono alle attività commerciali di collaborare con organizzatori e altri commercianti, creando sinergie che possono portare a nuove iniziative e progetti comuni. La realizzazione di eventi in location storiche contribuisce alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale, aumentando così l’attrattività del centro storico”.