“Obiettivo sostenibilità: facciamo la differenza": grande partecipazione all'evento della Banca Popolare di Fondi

Si è svolto martedì 21 presso l’Auditorium della Banca Popolare di Fondi l'evento "Obiettivo Sostenibilità: facciamo la differenza. Sfide ed opportunità per le PMI" organizzato in collaborazione con The European House - Ambrosetti. L'iniziativa ha catalizzato l'attenzione su sfide e opportunità legate all'adozione di pratiche sostenibili da parte delle PMI, anche in vista delle nuove disposizioni normative.

Dopo i saluti iniziali di Antonio Carroccia, presidente di Banca Popolare di Fondi, Salvatore De Meo, parlamentare europeo e presidente della Commissione Affari Costituzionali, e Beniamino Maschietto, sindaco di Fondi, si sono susseguiti gli interventi tecnici di Diana D'lsanto (Senior Professional Sustainability Practice, The European House-Ambrosetti), Gianluca Marzinotto (Amministratore Delegato, Banca Popolare di Fondi) e Mario La Torre (Ordinario di Sustainable Finance and lmpact Banking, Università di Roma La Sapienza e Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi).Nel corso degli interventi tecnici è emerso chiaramente come le tematiche di sostenibilità siano essenzialmente legate ai valori e alla cultura aziendale, quindi strategiche e, come tali, siano una priorità per ogni imprenditore o board. È risultato altresì palese come l’effetto di spinta all’adozione di pratiche sostenibili, provocato dalle grandi corporation, sarà il motore che spingerà (sta già spingendo) all’azione quelle PMI desiderose di essere protagoniste nelle principali filiere industriali nazionali, e che l’inazione non sia un’opzione percorribile.

Infine, è apparso chiaro come il ruolo delle banche territoriali, con il loro bagaglio di conoscenze delle necessità del territorio e delle peculiarità delle imprese che in esso operano, sia fondamentale per accompagnare, in logica di partnership, progressivamente e senza strappi, i propri clienti nel processo di transizione in atto, aiutandoli nell’individuazione del “contributo sostanziale” che sono tenuti a dare per favorire il benessere collettivo. Il successo dell'evento è testimoniato dalla grande partecipazione all’incontro di imprenditori e professionisti.

Soddisfatto l’amministratore delegato della Banca Popolare di Fondi, Gianluca Marzinotto, che dichiara: “Esprimo grande soddisfazione per il successo dell’evento, l'entusiasmo dimostrato riflette una crescente consapevolezza dell'importanza di integrare la sostenibilità nelle scelte strategiche delle PMI. Guardando al futuro, ci impegniamo a mantenere vivo questo dialogo proattivo. La nostra Banca intende perseguire con il giusto passo un percorso virtuoso insieme ai propri clienti, proponendosi come partner affidabile e perseguendo congiuntamente obiettivi di lungo periodo. "Obiettivo Sostenibilità" non sarà un evento isolato, ma un impegno continuo per sostenere le PMI del territorio nel loro percorso di crescita verso un futuro sostenibile”.