Officine del Sapere presenta progetti per 20 milioni di euro con il Fondo Nuove Competenze

Ben 330 aziende da 14 regioni, progetti per oltre 20 milioni di euro: sono questi i numeri di Officine del Sapere sul Fondo Nuove Competenze.

L'azienda nata a Latina - e che opera in settori strategici come ricerca, formazione e sviluppo d'impresa - negli ultimi mesi ha assistito le aziende clienti nella candidatura al Fondo Nuove Competenze, nato per finanziare la formazione del personale tramite il fondo pubblico cofinanziato dall’Unione Europea.

“Abbiamo registrato un grande interesse per questa misura - dichiara Michele Scopelliti, amministratore di Officine del Sapere - che, ricordiamo, nasce per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia e consente il rimborso delle ore di lavoro destinate alla formazione. Nel secondo avviso si è ulteriormente accentuato l’interesse verso i settori digital e green e i piani formativi redatti da Officine del Sapere intendono perseguire l’obiettivo di far raggiungere ai propri collaboratori gli standard europei più avanzati e di permettere all’azienda di incrementare la propria competitività nei mercati di riferimento. La formazione finanziata è una enorme opportunità che tutte le imprese, comprese le più piccole, possono e dovrebbero utilizzare. Non tutte le aziende, però, sanno che esistono strumenti di finanza agevolata, a fondo perduto o bonus per accedere alla formazione, sia in presenza che a distanza”.

Fondata a Latina ma da tempo attiva su tutto il territorio nazionale, e in particolare nel Nord-Est, Officine del Sapere crede nella formazione come motore della produttività aziendale e capace di generare un concreto vantaggio competitivo.