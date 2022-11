Anno d’oro per l’olio extravergine 501 Altitudo inserito anche nel Best Olive Oil Ranking

Arriva un altro importante riconoscimento per l’olio extravergine di oliva 501 Altitudo che conquista anche anche gli Emirati. E’ infatti della provincia di Latina l’unico produttore laziale a essere stato inserito nel Best Olive Oil Ranking del Dubai International Olive Oil Competition, nella categoria dei migliori extravergini al mondo, la Ultra Premium Plus.

L’evo 501 Altitudo monovarietale Itrana della società agricola Agresti 1902, è il solo extravergine della nostra regione a cui un panel internazionale, composto da 40 giudici provenienti da 10 Paesi, ha assegnato il giudizio “Evoo Ultra Premium Plus” con un punteggio compreso tra 94 e 100/100.

Il 501 Altitudo

501 Altitudo è prodotto con sole olive Itrana coltivate in alta quota su colline terrazzate nelle zone più impervie dell’areale della Dop Colline Pontine nei comuni di Itri e Sonnino. Frutto del progetto “Itrana Alta Quota”, con cui l’azienda agricola intende contrastare l’abbandono degli uliveti di alta collina valorizzandone le caratteristiche sensoriali, organolettiche e nutraceutiche.

Premi nazionali e internazionali

Un anno d’oro il 2022 per l’evo pontino 501 Altitudo che ha fatto il pieno di riconoscimenti nazionali e internazionali. In Italia si è aggiudicato le 3 Foglie del Gambero Rosso, ha ottenuto un punteggio di 96,63/100 nella Lodo Guide 2023 ed è stata selezionata nell’edizione 2023 della guida internazionale Flos Olei. Oltre confine ha vinto il Gold Award al New York International Olive Oil Competition, il Platinum Quality Award al Berlin Gooa, la Gold Medal all'Olive Japan, la Gold Prize Monovarietal al Japan Olive Oil Prize; il Gold Award al Dubai International Olive Oil Competition ed è stato inserito nella World's Best Olive Oil del New York International Olive Oil Competition.

Recupero degli oliveti abbandonati

“L’aspetto che più ci gratifica – sottolinea il titolare dell’azienda agricola Francesco Paolo Agresti - è che i riconoscimenti premiano un olio che abbiamo prodotto da oliveti rimessi in produzione dopo anni di abbandono con un lavoro faticoso, dall’esito incerto. Ci è voluto un pizzico di follia per investire in un progetto che sulla carta presentava più rischi che opportunità. A rendere più agevole la nostra impresa – prosegue Agresti - ci sono venute in soccorso le straordinarie qualità sensoriali dell’Itrana, terza cultivar più apprezzata a mondo per il New York International Olive Oil Competition, il più prestigioso concorso internazionale dedicato agli extravergini”.