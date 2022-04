Eccellenze pontine

Tra i migliori extravergini al mondo, l’olio “501 Altitudo” premiato anche a New York

Altro riconoscimento per l’azienda Agresti 1902: il New York International Olive Oil Competition ha inserito l’extravergine “501 Altitudo” nell’autorevole Guida World’s Best Olive Oils 2022