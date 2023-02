Olio extravergine: all’Agresti 1902 il premio Miglior Dop Colline Pontine 2023

Importante riconoscimento per l’Agresti 1902 che si è aggiudicato il premio Miglior Dop Colline Pontine 2023. Il riconoscimento è stato assegnato oggi, 25 febbraio, a Sonnino nell'ambito della XVIII edizione del concorso L'Olio delle Colline, organizzato dalla Capol a cui hanno preso parte 293 olii.

La Dop Colline Pontine Agresti 1902 è prodotta con cultivar Itrana in purezza, all'olfatto si presenta come un fruttato medio dal bouquet straordinario, si apre con un'intensa aromaticità espressa dalla foglia del pomodoro e dalle nette sensazioni erbacee di rucola e basilico fresco. Al gusto si propone con note vegetali vellutate che stimolano il palato, una gradevole persistenza del retrogusto di pomodoro verde; piacevoli note piccanti condiscono i sentori vegetali di pomodoro, lattuga e peperone giallo. Estremamente armonico e dal finale elegante.

“Quest'anno – sottolinea Francesco Agresti, titolare della società agricola – le condizioni climatiche hanno inciso in modo significativo sull'andamento produttivo. La nostra Dop Colline Pontine è stata prodotta in quantità limitate, in gran parte già direttamente vendute o prenotate da clienti esteri che mostrano in particolare di apprezzare l'equilibrio e l'armonicità della nostra cultivar Itrana, oltre al caratteristico sentore di pomodoro e la nota tipica di erbaceo fragrante. Per il mercato italiano ne restano, purtroppo, disponibili ancora solo poche bottiglie”.