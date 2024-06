Un olio extravergine pontino nell'olimpo delle specialità gourmet della Francia

Nuovo riconoscimento internazionale per l'extravergine 501 Altitudo, Itrana in purezza, della società agricola Agresti 1902, che entra nell'olimpo delle eccellenze agroalimentari riconosciute dalla Francia.

All'evo della società pontina, i cui oliveti si trovano nei territori più impervi della Dop Colline Pontine nei comuni di Itri e Sonnino, è stata infatti assegnata la Paris Gourmet Medal, riconoscimento attribuito dall'Avpa, l'Agenzia per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, un'organizzazione composta da produttori ed esperti di enogastronomia che ha l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle produzioni agricole e al riconoscimento di produttori di eccellenza.

“Quello assegnato al nostro extravergine è un premio che viene dai consumatori d’ Oltralpe – spiega Francesco Agresti, titolare della società agricola – ed è per questo ancora più significativo. Un riconoscimento che premia le straordinarie qualità sensoriali dell’extravergine Itrana, una delle cultivar tra le più apprezzate al mondo. Il nostro extravergine 501 Altitudo, Itrana in purezza, è un Presidio Slow Food Olivi Secolari, commercializzato in bottiglie numerate; negli ultimi tre anni ha conquistato premi, oltre che in Europa, anche negli Stati Uniti, in Giappone e nella penisola arabica”.